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MLB》棒打新科國聯塞揚3度上壘！ 日本神鱒開幕戰就敲大聯盟首安

2022/04/08 08:17

〔體育中心／綜合報導〕日職當今最強打者鈴木誠也，季後透過入札制度挑戰大聯盟，以5年8500萬美元的合約加盟小熊，今天大聯盟開幕戰迎來生涯首秀，他也展現「日本神鱒」身手，不僅敲出大聯盟生涯首安，還選到2次保送，單場3度上壘，小熊終場以5：4險勝釀酒人，本季首勝入袋。

鈴木誠也開幕戰首秀敲出大聯盟首安。（法新社）

鈴木誠也開幕戰擔任第6棒右外野手，這也是他在大聯盟的初登場，2局下面對釀酒人塞揚王牌柏尼斯（Corbin Burnes），纏鬥6球後選到四壞球保送，5局下再度對決，鈴木瞄準內角較低的87英哩滑球，敲出左外野安打，大聯盟生涯首安出爐，全場球迷也起立鼓掌慶賀，他隨後也靠著隊友的高飛犧牲打回來得分，該局小熊灌進3分，包括霍納（Nico Hoerner）的超前2分砲，取得3：1領先。

鈴木誠也第6局再獲得四壞球保送，8局下最後打席遭到三振，此役合計2打數1安打，另有2次保送，打擊率5成。小熊終場靠著哈普（Ian Happ）7局下帶有2分打點的關鍵長打以5：4險勝釀酒人，他單場繳出3安猛打賞。

對於開幕戰就敲出大聯盟生涯首安，鈴木誠也表示，當時站上打擊區，心中只想著要揮到球，所幸有敲出安打，每個打席都很冷靜去面對，有找到自己的打擊節奏，能夠幫助球隊獲勝才是最重要的。

鈴木誠也開幕戰首秀敲出大聯盟首安，單場3度上壘。（法新社）

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