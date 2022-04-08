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MLB》12強讓全台心碎的美國隊英雄 將改披教士戰袍

2022/04/08 08:16

派岱克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士與雙城在開幕戰前達成交易，送了兩名投手派岱克（Chris Paddack）、帕岡（Emilio Pagan）到明尼蘇達，換回後援左投羅傑斯（Taylor Rogers）及外野手魯克（Brent Rooker）。

近日動作頻頻的教士，先前才與運動家換來左投馬奈亞（Sean Manaea）、厚植原本就不俗的輪值實力，在位置有限的情況下今就將派岱克送走，這位昔日大物去年先發22場，108.1局的投球飆出99次三振，以7勝7敗防禦率5.07作收。

將與派岱克一起前往雙城的還有30歲的牛棚右投帕岡，他在2020年季初被從光芒送到教士後表現不算太理想，過去這兩季出賽89場，合計24次中繼成功，防禦率4.75。

31歲的左投羅傑斯過去6個球季一直是雙城不可或缺的要角，上季還首度獲選明星賽肯定，不過7月底後就因手指傷勢進入傷兵名單未再回歸，留下9次救援成功、防禦率3.35的成績。

羅傑斯。（資料照，美聯社）

教士除羅傑斯外，還在此交易案獲得27歲的外野手魯克，這位雙城的首輪大物，2019年曾在世界12強賽面對台灣一役，7局下從吳昇峰手中轟出超前兩分砲，讓台灣隊最後以1分飲恨。不過他顯然還未在最高殿堂證明實力，去年出賽58場僅繳出2成01打擊率、苦吞70次三振、攻擊指數僅0.688。

魯克改披教士戰袍。（資料照，美聯社）

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