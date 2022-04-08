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羽球》戴資穎、周天成帶頭衝 外媒：台灣迎接黃金十年

2022/04/08 09:44

周天成和戴資穎。（本報合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕2022年湯優盃羽球團體賽將在5月8日於泰國點燃戰火，印尼媒體《skor》近日撰文分析亞洲各國過去30年來的羽球實力發展，並點名台灣在2010年代快速崛起，創造台灣羽球的黃金十年。

印尼媒體《skor》撰文指出，中國、印尼和南韓是世界羽壇傳統勁旅，而日本近幾年表現非凡，同樣也擠身強國之列，而台灣、印度、新加坡和馬來西亞等新勢力不斷崛起，競爭也變得越來越激烈。

內文介紹台灣隊在2000年代中期積累實力，2010年代才開始發光發熱且席捲全球，男單自從印尼轉籍台灣的羽球名將陳鋒之後，出現了本土一哥周天成，曾追平台灣男單最高排名世界第2的紀錄，曾在2018年雅加達亞運拿下男單銀牌，寫下台灣隊在亞運羽球男單項目最佳成績。隔年則獲得亞錦賽銅牌，是繼1999年陳鋒之後的最佳成績。

而戴資穎在2012年起橫掃各大國際賽冠軍，2018年則是豐收年，單季橫掃5座超級500以上的冠軍，小戴2020年在全英公開賽奪冠，4年內3度奪下賽史女單冠軍，去年1月的泰國3站收穫1金2銀，再度於年終總決賽封后，總計至今已囊括22座超級賽冠軍，超越中國名將王儀涵的20冠，成為女單之最。

戴資穎在2018年雅加達亞運奪下生涯首面女單金牌，成為台灣在亞運羽球奪金的第一人，去年在東京奧運和世錦賽雙雙摘銀，也創下生涯最佳紀錄，今年更締造女單史上首見的200週里程碑。

而台灣男雙黃金組合李洋和王齊麟近年來的表現令人眼睛為之一亮，去年連3站狂掃15連勝勇奪3座冠軍，接著東京奧運更殺出重圍拿下男雙金牌，也是台灣羽壇首金，兩人世界排名更衝到生涯新高第3名，成功拿下BWF年度最佳進步獎。

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