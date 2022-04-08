MLB》感動！普候斯真的回來了 紅雀46256位球迷掌聲歡迎（影音）

紅雀3名老將莫里納（左起）、普候斯、韋恩萊特今迎來三人合體的最後一場開幕戰。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀3名老將普候斯（Albert Pujols）、莫里納（Yadier Molina）、韋恩萊特（Adam Wainwright）今迎來三人合體的最後一場開幕戰，40歲的王牌寶刀未老，主投6局無失分，加上不死鳥打線火力大爆發，合計三發全壘打轟垮海盜，終場就以9：0完封，拿下本季第一場勝利。

普候斯與莫里納本季都迎來「最後一舞」，鳳還巢的普候斯站上打擊區前，滿場46256位球迷的掌聲持續了將近1分鐘才停歇，可惜他未能敲出回歸首安、全場5支0。另外連續18年開幕戰先發、改寫隊史紀錄的鐵捕莫里納則在2局就展現強肩，抓到欲盜二壘的紐曼（Kevin Newman），不過打擊上也未能發揮，4打數無安打。

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普侯斯今在開幕戰先發獲全場掌聲。（今日美國）

三名老將中表現最出色的當屬先發韋恩萊特，生涯第6度在開幕戰登板的他主投6局僅挨5安、飆出6次三振，沒有任何保送，無失分，接下來3名後援投手也聯合壓制，讓海盜苦無得分機會。

韋恩萊特。（今日美國）

反觀紅雀今在首局就靠歐尼爾（Tyler O'Neill）的安打先馳得點，他在2局再轟一發三分砲，此役一共灌進5分打點。前6局打完取得5：0領先的紅雀，8局攻勢再起，艾德曼（Tommy Edman）與艾倫納多（Nolan Arenado）相繼開轟，幫助球隊再攻下4分大局，最後毫無懸念收下勝利。

海盜先發打線今有2名亞洲球員，分別是擔任第4棒一壘手的筒香嘉智以及9棒二壘手的朴孝俊，前者3打數2安打，朴孝俊則是3打數1安打、吞下1次三振。

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