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MLB》大谷苦吞敗投翔平4支0 太空人擊退天使寫126年罕見紀錄

2022/04/08 13:39

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使今在開幕戰面對太空人，大谷翔平先發主投4.2局僅失1分，打擊上則4支0，天使打線攻勢零星，終場以1：3敗下陣來。

大谷翔平今成為史上首位為球隊投第一球、打第一球的球員，3局上兩出局後遇到亂流，被布蘭特利（Michael Brantley）、柏格曼（Alex Bregman）連續敲安失掉1分，5局一上來又被敲二壘安打，接著解決馬度納多（Martin Maldonado）、K掉艾圖維（Jose Altuve）後退場，總計主投80球，有51顆好球，4.2局被敲4支安打，狂飆9次三振，失掉1分。

受益於今年上路的新制，大谷翔平離開投手丘後還能繼續以指定打擊身分上場打擊，不過他今在4打數無安打、吞下1次三振，本季首安尚未出爐。天使打線今遭太空人先發左投瓦德茲（Framber Valdez）封鎖，他主投6.2局僅挨2安無失分。

柏格曼。（今日美國）

柏格曼與阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）在8局「背靠背」轟出陽春砲，一舉幫助太空人取得3：0領先，該局下半天使靠著佛列契（David Fletcher）的三壘安打終於打破鴨蛋，不過終場仍以2分差敗北，大谷翔平黯然吞下本季首敗，賽後防禦率1.93。

至於開胡的太空人也寫下難得紀錄，根據大聯盟記者Sarah Langs指出，太空人目前已經在開幕戰寫下10連勝，追平波士頓食豆人隊（亞特蘭大勇士隊前身）在1887-96年的聯盟紀錄。

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