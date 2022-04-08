全中運》台東隊今授旗 7大項目奪牌希望濃厚

全中運台東代表隊今天在縣府前舉行授旗儀式。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕參加111年全國中等學校運動會的台東縣代表隊485位選手，今天由副縣長王志輝授旗，將前往花蓮縣參加比賽。教育處指出，今年有望為奪牌項目為田徑、舉重、柔道、軟式網球、游泳、體操競技及角力。

今年全國中等學校運動會將於4月16日至21日一連6天在花蓮縣暨各競賽場地舉行，今天授旗儀式由副縣長王志輝將縣旗授予代表隊總教練李正淼，預祝代表隊能旗開得勝及任重道遠，在李正淼揮動縣旗下，所有選手一起高喊三聲「台東縣！加油！」振奮士氣。

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王志輝說，為落實照顧台東縣運動選手自今年起請教育處調高補助住宿費700元及膳費300元，為了讓代表隊選手們都可以得到最好的照顧，未來會持續支持各級學校與各單項體育團體培育更多體育傑出選手，未來縣府會繼續加強基層運動站的設置與專任運動教練的任用，讓許多優秀運動員，在爭取好成績後，有機會可以回到學校貢獻所學一展長才。

台東縣代表隊以學校為組隊方式參加，參賽隊職員共計485人；共計參賽16種競賽項目，包括田徑、柔道、角力、舉重、游泳、射箭、射擊、擊劍、拳擊、桌球、羽球、跆拳道、自由車、軟式網球、體操競技及滑輪溜冰。

教育處指出，今年有望為奪牌項目為田徑、舉重、柔道、軟式網球、游泳、體操競技及角力，尤其臺東體中國男、卑南國中國女組柔道將尋求連霸紀錄（國男三連霸），臺東體中國、高男組軟網、射箭、跆拳道等項目也有拿牌希望，另外，臺東高中高女游泳、高女舉重、高男體操、角力、台東體中高男組田徑、賓茂國中體操、寶桑國中國女角力、國男角力、卑南國中舉重與柔道、知本國中舉重等奪牌呼聲也相當濃厚。

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