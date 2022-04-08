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NBA》三巨頭輪休不打 湖人小將轟40分仍輸勇士吞8連敗

2022/04/08 12:49

湖人三巨頭輪休，霍頓塔克轟下生涯新高40分，湖人不敵勇士苦吞8連敗。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人確定無緣附加賽和季後賽，紫金三巨頭今對戰勇士全部輪休，雖然小將們奮力抵抗，霍頓塔克（Talen Horton-Tucker）轟下生涯新高的40分，但一人難敵勇士眾拳，在神射手K.湯普森（Klay Thompson）33分的帶領下，勇士終場以128：112贏球，賞給湖人8連敗。

湖人今作客出戰勇士，三巨頭詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）和魏斯布魯克（Russell Westbrook）今天都因傷高掛免戰牌，不過霍頓塔克扛起得分重擔，首節攻下11分，並在開局率隊打出一波9：2的攻勢，首節取得32：27的領先，而K.湯普森次節率勇士反攻，單節飆進4顆三分球獨拿15分，上半場反以65：62超前。

勇士下半場將差距擴大到雙位數，第四節打出16：8一波攻勢帶走勝利，終場以128：112大勝湖人，近期拉出一波3連勝。

勇士團隊投籃命中率和三分球命中率都破5成，全隊有6人得分上雙，K.湯普森飆進6顆三分球，攻下全隊最高的33分，波爾（Jordan Poole）有19分、11助攻雙十表現，威金斯（Andrew Wiggins）挹注17分。

湖人霍頓塔克轟下全場最高的40分，這是湖人本季自詹姆斯之後，球隊首度有人單場拿下40分，另有4次抄截，孟克（Malik Monk）貢獻全隊次高的24分，外帶7籃板和4助攻，「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）有16分、12籃板，湖人明星賽後只繳出4勝18敗的成績，在全聯盟排名倒數第2。

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