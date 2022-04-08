晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》開幕戰6局無安打無失分 達比修有第80勝又被隊友搞砸了

2022/04/08 14:04

〔體育中心／綜合報導〕教士日籍強投達比修有連兩年擔任開幕戰先發投手，今天面對響尾蛇主投6局無安打無失分，原有機會拿下本季首勝和生涯第80勝，但隊友在9局下半崩盤，單局被灌進4分，響尾蛇終場以4：2逆轉贏球，戲劇性地收下本季首勝。

達比修繳出6局無安打無失分的好投，可惜無緣本季首勝和生涯第80勝里程碑。（美聯社）

達比修有生涯3度扛下開幕戰先發，而今年則是連續兩屆扛起開季首戰重任，力拚生涯開幕戰首勝，今天他大殺四方，雖然投出4次四壞球保送，但主投6局未讓響尾蛇打線敲出任何安打，也沒有讓對手攻佔上得點圈，達比修有繳出6局無安打無失分的優質先發，另有3次三振和4次保送，最快球速達97.1英哩。

教士在3、4兩局各得1分，達比修有6局投完後取得勝投資格，有望拿下開幕戰首勝和生涯第80勝，若是成功達成，將超越黑田博樹，獨佔史上勝投第2多的日投紀錄。

不過教士牛棚在9局下放火，曾效力日職阪神虎的蘇亞雷斯（Robert Suarez）今天迎來大聯盟初登板，未料控球走鐘，連續投出3次保送，讓響尾蛇輕鬆攻占滿壘，沒有解決打者就被提前換下場，接手的史丹曼（Craig Stammen）也未能止血，先投出暴投掉1分，再被「啤酒哥」畢爾（Seth Beer）敲出右外野再見3分砲，響尾蛇終場就以4：2逆轉擊敗教士，蘇亞雷斯吞下敗投，而達比修有的本季首勝和生涯第80勝都不翼而飛。

蘇亞雷斯。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。