MLB》開幕戰6局無安打無失分 達比修有第80勝又被隊友搞砸了

〔體育中心／綜合報導〕教士日籍強投達比修有連兩年擔任開幕戰先發投手，今天面對響尾蛇主投6局無安打無失分，原有機會拿下本季首勝和生涯第80勝，但隊友在9局下半崩盤，單局被灌進4分，響尾蛇終場以4：2逆轉贏球，戲劇性地收下本季首勝。

達比修繳出6局無安打無失分的好投，可惜無緣本季首勝和生涯第80勝里程碑。（美聯社）

達比修有生涯3度扛下開幕戰先發，而今年則是連續兩屆扛起開季首戰重任，力拚生涯開幕戰首勝，今天他大殺四方，雖然投出4次四壞球保送，但主投6局未讓響尾蛇打線敲出任何安打，也沒有讓對手攻佔上得點圈，達比修有繳出6局無安打無失分的優質先發，另有3次三振和4次保送，最快球速達97.1英哩。

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教士在3、4兩局各得1分，達比修有6局投完後取得勝投資格，有望拿下開幕戰首勝和生涯第80勝，若是成功達成，將超越黑田博樹，獨佔史上勝投第2多的日投紀錄。

不過教士牛棚在9局下放火，曾效力日職阪神虎的蘇亞雷斯（Robert Suarez）今天迎來大聯盟初登板，未料控球走鐘，連續投出3次保送，讓響尾蛇輕鬆攻占滿壘，沒有解決打者就被提前換下場，接手的史丹曼（Craig Stammen）也未能止血，先投出暴投掉1分，再被「啤酒哥」畢爾（Seth Beer）敲出右外野再見3分砲，響尾蛇終場就以4：2逆轉擊敗教士，蘇亞雷斯吞下敗投，而達比修有的本季首勝和生涯第80勝都不翼而飛。

蘇亞雷斯。（今日美國）

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