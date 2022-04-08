SBL》裕隆洋將瓊斯宰制禁區 榮膺三月最佳球員

裕隆洋將瓊斯榮膺三月最佳球員。（籃協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕裕隆納智捷洋將瓊斯（Torren Jones）一柱擎天，以場均29.9分、15.9籃板的雙十演出，榮獲SBL第19季3月最佳球員，攻守兩端強大宰制力，儼然已是超級門神，更成為龍軍季後賽贏球希望。

瓊斯自今年元月中旬加入裕隆，以戰養戰逐漸適應聯盟臨場節奏，尤其3月出賽9場，多達5戰得分逾30分，而且籃板都達雙位數，包括3月4號對陣強敵台灣銀行，拚出25分、23籃板的雙20數據，徹底展現禁區破壞力，對於首獲單月最佳球員殊榮，瓊斯謙虛回應：「我想把這獎項榮耀歸給神，也謝謝隊友跟教練團幫助我達成。來到裕隆就是要讓球隊贏球，這個意外驚喜當然樂意接受。」提到本月加入夏普拚出4連勝，瓊斯相當看好彼此化學效應，「我們都很喜歡這位新成員，他是個很棒的助力，與團隊磨合良好。我覺得不太需要在打法上做出調整，因為我和夏普高低位搭配威力十足，應該是聯盟裡最難以阻擋的組合。」

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裕隆總教練邱大宗表示，瓊斯不論與班霸或夏普合作，都能持續提升效率，也持續帶給對手威脅，「我們會按照不同隊伍，在不同時段做出更適合的搭配，以及攻守模式，也希望團隊調整越來越好，接下來季後賽再創佳績。」

裕隆洋將瓊斯榮膺三月最佳球員。（籃協提供）

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