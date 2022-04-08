MLB》頂替兩大塞揚扛開幕戰先發 大都會火球奇兵寫紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大都會「雙塞揚王牌」德葛隆（Jacob deGrom）、薛哲（Max Scherzer）相繼掛傷號，開幕戰先發由只在大聯盟出賽18場的二年級投手梅吉爾（Tylor Megill）擔綱，而這名火球男今天扮演奇兵，主投5局飆6K無失分，大都會終場以5：0贏球，順利本季首勝。

梅吉爾開幕戰主投5局飆6K無失分，收下本季首勝，成為隊史第4位在開幕戰先發投出6K無失分的投手。（法新社）

大都會王牌投手德葛隆原定是開幕戰先發，未料因右肩傷勢確定關機4週，可能到6月才能復出，薛哲成為開幕戰先發的不二人選，沒想到屋漏偏逢連夜雨，薛哲因右腿筋痠痛，改投開季第2戰，而本季首戰改由梅吉爾擔任，他去年賽季首登上大聯盟，出賽18場，拿下4勝6敗、防禦率4.52，今年春訓表現亮眼，出賽2場合計6.2局7K無失分。

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梅吉爾不負教練團的信賴，開幕戰先發5局只被敲出3支安打無失分，另有6次三振，最快球速達99.1英哩，2、3局出現亂流都順利化解，第3局更是在1人出局一三壘有人時三振國民最強打者索托（Juan Soto），接著再讓41歲老將克魯茲（Nelson Cruz）敲出二壘滾地球封殺跑者，成功化解失分危機。

大都會全場狂掃12支安打灌進5分，終場以4分差擊敗國民，拿下開幕戰勝利，柯賓（Patrick Corbin）先發4局失2分，另有4次三振和2次保送，苦吞本季首敗，而梅吉爾收下本季首勝，他也成為隊史第4位在開幕戰先發投出6K無失分的投手，前3位是傳奇名投西佛（Tom Seaver）、「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard） 和德葛隆，大都會開幕戰先發投手連4年無失分，也寫下大聯盟史上頭一遭，前3年開幕戰先發都是德葛隆。

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