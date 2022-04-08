晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》頂替兩大塞揚扛開幕戰先發 大都會火球奇兵寫紀錄（影音）

2022/04/08 15:31

〔體育中心／綜合報導〕大都會「雙塞揚王牌」德葛隆（Jacob deGrom）、薛哲（Max Scherzer）相繼掛傷號，開幕戰先發由只在大聯盟出賽18場的二年級投手梅吉爾（Tylor Megill）擔綱，而這名火球男今天扮演奇兵，主投5局飆6K無失分，大都會終場以5：0贏球，順利本季首勝。

梅吉爾開幕戰主投5局飆6K無失分，收下本季首勝，成為隊史第4位在開幕戰先發投出6K無失分的投手。（法新社）

大都會王牌投手德葛隆原定是開幕戰先發，未料因右肩傷勢確定關機4週，可能到6月才能復出，薛哲成為開幕戰先發的不二人選，沒想到屋漏偏逢連夜雨，薛哲因右腿筋痠痛，改投開季第2戰，而本季首戰改由梅吉爾擔任，他去年賽季首登上大聯盟，出賽18場，拿下4勝6敗、防禦率4.52，今年春訓表現亮眼，出賽2場合計6.2局7K無失分。

梅吉爾不負教練團的信賴，開幕戰先發5局只被敲出3支安打無失分，另有6次三振，最快球速達99.1英哩，2、3局出現亂流都順利化解，第3局更是在1人出局一三壘有人時三振國民最強打者索托（Juan Soto），接著再讓41歲老將克魯茲（Nelson Cruz）敲出二壘滾地球封殺跑者，成功化解失分危機。

大都會全場狂掃12支安打灌進5分，終場以4分差擊敗國民，拿下開幕戰勝利，柯賓（Patrick Corbin）先發4局失2分，另有4次三振和2次保送，苦吞本季首敗，而梅吉爾收下本季首勝，他也成為隊史第4位在開幕戰先發投出6K無失分的投手，前3位是傳奇名投西佛（Tom Seaver）、「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard） 和德葛隆，大都會開幕戰先發投手連4年無失分，也寫下大聯盟史上頭一遭，前3年開幕戰先發都是德葛隆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。