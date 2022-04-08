大專足球聯賽》突破PK賽心魔 卓莉萍關鍵一球助台體大奪冠

110學年度大專足球聯賽女子組，台灣體大奪冠。（記者塗建榮攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕110學年度UFA大專足球聯賽今在輔大足球場進行冠軍賽，女子組台體大上演復仇記，雙方正規、延長賽都難分勝負，最終台體在PK賽以4：2氣走台灣師大，奪下冠軍金盃。

雙方連三屆在冠軍戰碰頭，前兩年各奪一冠，衛冕軍台師大本學年度在循環賽兩度碰頭都獲勝；本場比賽也主導攻勢，延長賽第92分鐘，靠著定位球進球，可惜最終判定為越位，錯失良機。

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兩隊上屆也是在PK賽才分勝負，今年上演相同劇本，但贏家換人，台體大在PK賽連進4球，台師大第1、3點沒進，衛冕失利。

本場比賽負責關鍵第4點的卓莉萍，她在年初亞洲盃與菲律賓的關鍵戰役，PK賽負責最後一點踢丟，也讓台灣錯失晉級世界盃的機會，她也相當懊惱，如今教練呂桂花特別在冠軍賽安排她擔任關鍵PK角色，盼能助她擺脫心魔。

卓莉萍說，「今天要走到12碼區時，的確想到亞洲盃的場景，但我仍告訴自己要平常心；其實我原本打算射球門左側，但有些踢偏，好險有順利進球。」

台灣體大卓莉萍表現不俗。（記者塗建榮攝）

台灣體大卓莉萍表現不俗。（記者塗建榮攝）

110學年度大專足球聯賽女子組，台灣體大奪冠。（記者塗建榮攝）

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