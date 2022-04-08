MLB》翻譯水原獲超大歡呼聲 大谷翔平笑：我不喜歡（影音）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕大谷翔平今天擔任開幕戰先發投手兼首棒打者，寫下大聯盟歷史，賽前開幕儀式介紹雙方球員和職員時，翻譯水原一平獲得熱烈的歡呼聲，讓大谷笑說不是滋味。

賽後記者會有人詢問大谷，怎麼看水原一平人氣之高，大谷笑說，「該怎麼說呢，嗯，他好像有點在耍帥，我不是很喜歡。」這番評論引起記者會現場爆笑，一旁水原一平笑說，「感恩！」

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大谷今對太空人先發4.2局，敲4支安打，狂飆9次三振，失掉1分，退場後使用首次的「大谷條款」，從投手變成指定打擊，繼續打開路先鋒，可惜4打數無安打。

有人詢問，投完球後沒有做恢復工作就準備打擊會不會很辛苦？大谷說，「不會耶，感覺像是一開始就以指定打擊身份出賽，調適上完全沒問題。」

大聯盟今年導入投手退場後能夠轉換指定打擊的「大谷條款」，大谷坦言很感恩，「雖然現在只有我在用，未來如果有更多機會，受惠的選手也會越來越多，現在就是抱持著很感恩的心情去使用（大谷條款）。」

本季大谷將會倚賴「大谷條款」，他說，還是要看總教練怎麼調度，「就我個人身體狀況是完全沒問題的，自己失掉的分數，也想靠自己的打席打回來，只要能上就想上。」

大谷翔平（17號）與翻譯水原一平（左2）。（USA TODAY Sports）

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