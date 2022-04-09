杜蘭特率籃網對決騎士 今日賽事預告與轉播

杜蘭特。（資料照，美聯社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日MLB有一場賽事轉播，由太空人對決天使，太空人將派出歐多里齊（Jake Odorizzi）對決天使新秀德梅斯（Reid Detmers），喜愛棒球的球迷朋友別錯過轉播囉！

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NBA部分賽季進入尾聲，今天將有四場賽事轉播，分別為騎士對決籃網，騎士葛蘭德（Darius Garland）與籃網杜蘭特（Kevin Durant）球星對決，哪一位能幫助球隊取勝？另外還有黃蜂對決公牛、太陽對決爵士、雷霆對決湖人等三場組合，喜愛NBA的球迷朋友記得鎖定轉播，為你喜愛的球隊加油囉！

中職部分兩場賽事轉播，第一場是味全龍對決悍將，味全龍將派出布里悍對決悍將陳仕朋，第二場則是兄弟對決桃猿，兄弟將派出象魔力對決桃猿霸林爵，喜愛中職的球迷朋友記得收看賽事囉！

MLB

09:30 太空人@天使 愛爾達體育2台、華視

NBA

07:30 騎士@籃網 緯來體育

08:00 黃蜂@公牛 愛爾達體育1台、緯來體育（10:00 D-LIVE）

09:30 太陽@爵士 ELEVENSPORTS1

10:30 雷霆@湖人 愛爾達體育1台

PLG

14:30 國王 v.s. 領航猿

17:00 夢想家 v.s. 攻城獅

轉播：MOMO綜合台、民視第一台

T1

15:00 桃園雲豹 vs. 中信特攻

17:30 台中太陽 vs. 台啤英熊

轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS 2

SBL

14:00 台銀 vs. 台啤

16:00 璞園 vs. 九太

轉播：緯來體育、緯來精采

中職

17:05 味全龍@富邦悍將 MOMO綜合台

17:05 中信兄弟@樂天桃猿 ELEVENSPORTS2

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