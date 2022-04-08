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中職》老虎伍茲東山再起 低潮的胡金龍深受激勵

2022/04/08 16:59

老虎伍茲在今天重返球場。（路透）

〔記者羅志朋／高雄報導〕在富邦悍將遭「冷凍」一年多，胡金龍本季轉戰統一獅重獲新生，今天對樂天桃猿之戰擔任先發第5棒、DH，相隔653天再度在一軍出賽，賽前他淡淡地說，「調適心情，把自己準備好。」

歷經一年多沉潛，胡金龍內心五味雜陳，如今在獅隊找到新舞台，他說，「就像我最近看Tiger（高球名將老虎伍茲）一樣，他車禍受這麼大的傷，還能回來打，他都沒放棄了，我也沒理由放棄，他昨天也打很好啊!」

胡金龍因右大腿緊繃，開季並未列入一軍名單，本週他在二軍出賽2場，4打數未敲安，確認大腿狀況沒問題，今天教練團決定將他拉上一軍先發出賽。

胡金龍表示，春訓時訓練量滿大的，右大腿有一點點緊繃，總教練林岳平就跟他說調整步調慢一點，畢竟一年半沒有高強度訓練，不用一下子衝太快，否則不慎受傷，休息時間會更久。

獅隊開季團隊打擊率僅1成94敬陪末座，林岳平今天賽前透露，林安可受傷後，確實有想過打擊可能發生不振的狀況，這就要寄望胡金龍、陳鏞基、羅薩、蘇智傑和陳傑憲。

胡金龍說，球季才剛開始，棒球是團隊運動，不是靠一個人，靠大家一起努力。

胡金龍。（記者李惠洲攝）

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