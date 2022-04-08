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JHBL》前兩場共輸50分 桃園大成扮演超狂攪局者粉碎台中崇倫晉級夢

2022/04/08 17:01

大成國中張于傳三分球7投中4，狂飆27分，外帶5籃板、3抄截，率隊粉碎台中崇倫的晉級夢。（大會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕桃園大成國中今日在110學年JHBL國中籃球聯賽扮演攪局者，以78：67氣走台中崇倫國中，幫助埔里國中、金華國中晉級明日展開的4強賽。

大成在小組賽和金華、埔里、崇倫同組，前兩場輸金華18分、埔里32分，如果想要晉級4強，這場對崇倫至少要贏63分才行，但大成雖然沒有完成艱鉅的任務，但反而把想搶下隊史首張4強門票的崇倫拉下馬並，意外跌出4強。A組確定由金華、埔里攜手晉級4強，兩軍今日交鋒，贏家將能鎖定小組第1。

上屆無緣8強的金華小組賽最終戰還沒打就晉級，隊史第14張4強入場券到手，他們本屆尋求93、100、101、103、106學後，隊史第6座冠軍；至埔里靠著大成幫忙，繼82、101學年兩度拿亞軍後，隊史第3度闖入4強。

即使前兩場輸分共50分，但大成球員不願放棄贏球機會，國三的一哥張于傳的三分球7投中4，狂飆27分，外帶5籃板、3抄截。大成教練溫志中說：「我們雖然無緣4強，但決賽首勝意義重大，證明實力不輸崇倫，甚至可以贏他們，提振明天5至8排名賽的士氣，有信心力拚最佳名次。」

大成國中張于傳三分球7投中4，狂飆27分，外帶5籃板、3抄截，率隊粉碎台中崇倫的晉級夢。（大會提供）

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