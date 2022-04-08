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MLB》「法官」遲遲未與洋基續約 隊友瑞佐吐真言：這行沒有忠誠

2022/04/08 17:56

賈吉。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新球季正式展開，不過洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）至今仍未與球團談成續約。儘管洋基對上紅襪的開幕戰因大雨延期，雙方談妥續約的時間仍已所剩無幾，隊友瑞佐（Anthony Rizzo）也對此提出看法。

瑞佐在開幕戰前一天對紐約媒體表示，他曾建議賈吉有關續約的事，「我和他聊過，續約對他和他的家人而言絕對是再好不過的事。他在場上的價值是無可比擬的，每季都持續繳出MVP級別的表現，他的成績無庸置疑，我相信他也很清楚。」

瑞佐也提到，賈吉所帶給洋基球團的影響超乎想像。但關於續約一事，有別於其餘隊友皆希望賈吉成為終身條紋軍，他倒認為職業運動本來就沒有所謂的忠誠，「談到商業的現實面，這不需要隱瞞，你們都看到佛里曼（Freddie Freeman）不再是勇士成員了。這行沒有忠誠。」

上季佛里曼帶領勇士奪下世界大賽冠軍，原先傳出的消息是他將會續留老東家，豈料最終他仍離隊，並披上道奇戰袍；而先前也曾是小熊奪冠功臣之一的瑞佐，最終也因小熊宣布重組而被交易至洋基。

不過總教練布恩（Aaron Boone）表示並不擔心賈吉在場上的表現，「我不認為這會影響他，不管最後他有沒有續約，他很清楚他的目標，就是帶領球隊奪下冠軍。」

賈吉也曾表示，一旦球季開打就不會在季中談論合約，最終也給出開幕戰這個談判截止日期。如今離洋基開幕戰僅剩不到24小時，若雙方仍未達成共識，賈吉也將於本季結束成為自由球員。

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