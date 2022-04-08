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T1》誰能頂上張智峰？雲豹盼終止對戰特攻3連敗

2022/04/08 17:46

雲豹洋將湯馬斯。（球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕歷經77天後再度交手，桃園雲豹週六作客新北中信特攻，力拼開胡一雪對戰3連敗之恥，總教練王志群表示，對方主力年輕狀況好，防守又積極，球隊必須找尋更多突破方法，而且高效率執行才有勝算。

　王志群賽前信心喊話：「上次對戰中信特攻還是過年前，之後我們整個團隊都做了很大改變，希望球員們更專注在場上，每場失誤率不要那麼高，攻守兩端更穩定發揮，我相信還是有機會贏球。」只是上週對台灣啤酒英熊，雲豹老將張智峰不幸右掌骨折，本季提前報銷，成為開季杜譽城後，全隊第2名遭受嚴重傷勢的球員，隊長鄭瑋有感而發，「練習或比賽遇到傷兵，是每支球隊都可能發生的事，這時就考驗板凳深度，看是否有人能頂上來。剩下的幾場例行賽，峰哥這個位置需要有人頂替，其他球員應該要把握機會。」

　開季前受傷，直到至3月中才重返球場的羅振峰，已為雲豹出賽4場，自認找回6成功力、尚未調整到位，「我晚上利用時間自主加強訓練，希望早日跟上團隊節奏，並強化與隊友間默契。」先前對台啤強攻生涯新高35分的洋將湯馬斯（Elijah Thomas），迫不及待與勁敵中信交手，「看過特攻比賽影片，對手陣容相當好，我們必須靠著團隊合作來贏得勝利，我已經提前準備好了。」

雲豹總教練王志群（中）。（球團提供）

雲豹隊長鄭瑋。（球團提供）

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