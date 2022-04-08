停辦二年 澎湖國際鐵人三項賽4月10日登場

停辦兩年的鐵人三項，四月十日馬公嵵裡沙灘登場。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕因疫情停辦2年的澎湖國際鐵人三項賽，即將在4月10日於澎湖嵵裡沙灘開賽。吸引居住在台灣共22個國家、近550位選手共襄盛舉，挑戰成為完成總里程226公里的「超級鐵人」，力拼45名前往夏威夷挑戰鐵人三項最高賽事殿堂名額。

今年鐵人三項自行車賽，跨海大橋前就中途折返。（記者劉禹慶攝）

今年「澎湖國際鐵人三項賽」選在具有代表性的嵵裡沙灘開賽，選手們將在17個小時的總限時內，以逆時鐘倒三角形的路線，完成2圈共3.8公里的海泳；透過自行車完成180公里的騎乘，從馬公一路騎越湖西、白沙，至跨海大橋前折返後再沿路回到到馬公市區。最後回到位於福朋喜來登飯店旁的終點線，完成42.2公里的路跑，成為名副其實的「鐵人」。

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鐵人三項主辦人林澤浩，今年也報名加入選手行列。（記者劉禹慶攝）

今年澎湖賽事眾星雲集，包括歷屆台灣男女冠軍再聚澎湖，為了衛冕者寶座而戰；還有民視外景主持人段慧琳、師大特殊教育學系主任姜義村教授、聽障奧運國手莊詠智、前亞運拳擊國手許仁茂及主辦人林澤浩都將挑戰人生的第一場鐵人三項賽事，可以說是台灣鐵人三項賽史中最競爭以及最具可看性的一場賽事。

澎湖國際鐵人三項賽，為目前台灣區唯一在離島舉行鐵人賽事，自舉辦以來，曾連續3年在全球票選中獲選「隔年最想來參賽」前3名，意味著台灣也有透過賽事舉辦讓國際看見台灣的堅強實力。今年賽事主題為「Play Hard, Be Proud」，期許每位參賽者在挑戰鐵人的路上，無論勝敗為何，都能為自己感到驕傲。

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