全大運》本屆第一金！北市大黃瑞棋角力三連霸

北市大黃瑞棋（藍衣）角力三連霸。（全大運提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕本屆全國大專校院運動會第一面金牌，今天在角力賽場率先出爐！公開男子組希羅式第一級決戰，台北市大黃瑞棋連續第3年擊敗台灣體大茆祐豪，搶頭香也締造三連霸。

111年大運會5月7日才在桃園國立體大開幕，今提前進行角力賽事，但受到國內疫情升溫影響只能閉門戰，讓強勢衛冕的黃瑞棋感到可惜，「很希望在觀眾面前發揮，尤其是家人，他（她）們不常看我比賽，很希望有機會表現給大家看。」實力堅強的黃瑞棋，預賽先以11：5擊敗茆祐豪，緊接著9：0再勝中正大學翁珍璟。下午金牌戰再度遭遇茆祐豪，他開賽先以帶手繞背後獲得2分，接著背控、滾橋各拿2分，最終側拋摔再添4分，10：0提前獲勝。

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從國小時開始接觸角力，黃瑞棋迄今已練了15年，比賽經驗相當豐富，「有了這些經歷，我越來越知道，臨場對抗過程中如何去動腦。」連3屆全大運登頂，黃瑞棋期許挑戰國際舞台，「想為台灣拿下獎牌！」

身為2021年亞洲盃銅牌，他也是亞運培訓隊成員，目標鎖定今年9月杭州，「備戰亞運有點壓力，不知道國外強度，但會努力試試看，用實力證明自己。」

全大運本屆第一金黃瑞棋，期待杭州亞運出擊。（全大運提供）

黃瑞棋（後中，白衣）笑領角力金牌。（全大運提供）

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