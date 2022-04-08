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中職》澄清湖首場例賽今開打 蔡其昌率「邁盟」揮棒相挺

2022/04/08 18:43

中華職棒大聯盟會長蔡其昌，率邁盟新人揮棒宣示。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕中華職棒第一場例行賽今在澄清湖開打，中職大聯盟會長蔡其昌率領「邁向過半大聯盟」到場相挺，並揮棒宣示邁向高市議會，全力問政支持高雄運動產業及地方建設發展。

「邁向過半大聯盟」議員參選人包括林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓等，今齊聚澄清湖棒球場力挺中華職棒，並在中華職棒大聯盟會長蔡其昌見證下，揮棒打擊宣示全力支持高雄運動產業及地方建設的發展。

蔡其昌表示，他到高雄就感覺到高雄人的熱情，特別是高市議員初選已進入倒數黃金72小時，完全感覺到大家的拚勁。

今天這幾位「邁盟」的高雄新人到場支持，更體現高雄人付諸實行的堅持，高雄市政府花了這麼多精力籌備軟硬體設施，市議會更是需要強勁、理性的人共同加入，今天這幾位新人棒棒是強棒，進到議會絕不會讓大家失望。

他也提到，本次南下特別陪同「邁盟」的雙師、林慧欣與湯詠瑜車隊掃街，一個是優秀的美濃老師，一個是全台唯一具台美雙律師資格的參選人，兩位都是很優秀的人才。　林慧欣有教育背景、長期關心客庄與偏鄉的教育，更曾擔任陳其邁市長與立委邱議瑩的幕僚，對於市長的市政擘劃藍圖有充分了解，進入市議會絕對是即戰力；湯詠瑜則有國際律師事務所的歷練，商務談判的工作經驗，正是目前積極引資國際企業投資，與產業鍊規模經濟的高雄市，所需要人才。

邁盟新人揮棒宣示，力挺高雄運動產業發展。（記者王榮祥翻攝）

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