中職》一小步、一大步 台鋼雄鷹與高雄市府已成立工作小組

高雄澄清湖球場。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹日前向中職聯盟遞交經營企劃書，只要經過日後常務理事會審核通過，就能正式成為中職第6隊，明年先打二軍賽，後年揮師一軍例行賽，中職將重回6隊規模。

今天澄清湖獅猿戰是本季高雄首戰，高雄市副市長史哲受邀出席致詞，史哲透露，台鋼集團與高雄市府已成立工作小組，台綱要先通過審查，再與澄清湖球場要有協約，這是此階段要做的事。

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台鋼雄鷹以高雄作為大本營，主場設在澄清湖球場，史哲表示，這要分很多面向努力，其一是澄清湖球場優化，其二是球迷持續穩定化。

史哲進一步解釋，「台綱要經過一年多才會正式打一軍例行賽，過程當中，針對澄清湖球場整修，台鋼與市府雙方要進行合作，同時，整體職棒球迷養成也要持續進行。」

高雄市史哲副市長。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹能否在高雄經營有成，地方政府的幫助不可或缺，史哲舉例，高雄曾經一年當中，一場職棒比賽都沒有，在運發局努力下，今年在高雄就有20場例行賽，為什麼短時間就有改變，「政府出手還是有差嘛!」

澄清湖球場並非位處市中心，交通不便性成了球迷願意進場與否關鍵因素，史哲強調，包括高鐵站到澄清湖球場接駁，捷運黃線經過澄清湖球場，這些都要努力去做，但捷運等蓋好還要很多年，這就需要過渡性交通措施，「交通是重中之重，可及性若無法達成，球迷進場意願就會受影響。」

高雄澄清湖球場。（記者李惠洲攝）

高雄澄清湖球場。（記者李惠洲攝）

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