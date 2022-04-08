中職》開球儀式有洋蔥 餅總感謝「開心醫師」張仁平

統一獅林岳平心臟手術主刀的張仁平醫師擔任開球嘉賓。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕統一獅今晚移師高雄澄清湖棒球場對樂天桃猿，此戰別具意義，獅隊邀請高雄長庚醫院心臟血管胸腔外科主治醫師，同時也是為總教練林岳平心臟手術主刀的張仁平醫師擔任開球嘉賓。

去年賽季結束，考量到第一次更換的心臟瓣膜已到使用年限，林岳平隨即於12月二度進行心臟瓣膜置換手術，並且由14年前主刀的張仁平醫師再次率領團隊為餅總操刀，歷經十幾個小時的漫長手術後順利成功，除了球團家人的支持外，餅總也特別發文感謝張仁平醫師及高雄長庚醫療團隊的努力，讓他能夠重返球場，勝負一戰與生死一戰都是最好的結果。

請繼續往下閱讀...

趁球隊本季首次於澄清湖擔任主場球隊，餅總也特別透過球團，邀請高雄長庚醫院副院長陳武福及張仁平主治醫師到現場擔任賽前儀式的嘉賓，球團更準備了以林岳平總教練專屬logo所設計的獎盃，題上「鋼鐵意志」的文字，表示不管是林岳平總教練或是張仁平醫師，都以鋼鐵般意志一起挺過困難且漫長的手術過程，賽前兩人在場邊見面先來個擁抱，氣氛感人。

為了回饋更多一樣有心臟疾病的病童勇敢面對病魔，統一獅隊今年賽季與中華民國心臟病兒童基金會合作，預計邀請小朋友們及家長一起到獅隊主場欣賞棒球賽事，與總教練及球員們互動。

林岳平表示，對抗心臟疾病是一條很漫長的路，希望能用自己的例子帶給小朋友們面對病魔的勇氣，並且能在球場留下快樂的回憶，「感謝球隊今天高雄主場首戰，特別邀請張仁平醫師擔任開球嘉賓，對於我而言是充滿意義，並且能擔任開球捕手與他完成開球任務，心中萬分感謝也致上最高敬意。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法