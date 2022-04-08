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JHBL》金華國中轟100分大勝埔里國中 15連勝晉級4強

2022/04/08 19:30

蔡昇峰。（大會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕金華國中喊出要在110學年度JHBL國中籃球聯賽男子甲級8強決賽場場破百，今天靠著蔡昇峰進帳22分及194公分的「台俄混血」傅雋堯主宰禁區，再度完成百分目標，以100：77大勝埔里國中，鎖定A組第1的位置，明天將尋求冠軍賽入場券。

金華本屆兵多將廣，因此第一節、第三節就由蔡昇峰、傅雋堯領軍作戰，直到第四節為了搶分數又把主力換上場，在末節讀秒階段完成單場100分目標，也以未嘗敗績的15連勝鎖定4強。

身為全國少籃三大賽冠軍新北海山國小的班底，蔡昇峰在上屆正式拿到JHBL戰袍，此役更是火力全開，攻下22分、12籃板及6抄截，僅次於自己在本屆複賽對太子國中的23分，締造生涯次高分的好表現。

備受期待的傅雋堯的父親是台灣人、母親是俄羅斯人，爸爸189公分、媽媽175公分，未來身高有望持續攀高，他此仗打兩節，繳出15分、13籃板及4阻攻，他的高度優勢成為金華問鼎隊史第6冠的關鍵。

金華贏球後登上A組龍頭，明天與B組第2名的球隊爭取週日冠軍賽門票；埔里在小組賽僅取1勝2敗，和同組的台中崇倫國中、桃園大成國中戰績相同，3隊比較得失分後，埔里挾著贏大成32分、輸崇倫2分，以正30分取得晉級。

傅雋堯。（大會提供）

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