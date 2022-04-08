JHBL》籃壇「球二代」陳相榮19分、23籃板 永吉攜手安康晉級4強

永吉國中明日將與埔里國中爭冠軍賽門票。（大會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕永吉國中今天在110學年度JHBL國中籃球聯賽男子甲級，靠著陳相榮19分、23籃板，以及葉秀政、楊育宸、林靖叡得分也破雙位數，最終以84：76氣走明仁國中，在8強小組賽以3連勝取得B組龍頭，明日將與埔里國中爭冠軍賽門票。

JHBL男子組4強由15連勝的金華國中對陣衛冕軍安康高中，永吉對決埔里；女子組衛冕軍民族實中對台中漢口國中，苗栗大倫國中遭遇台南永仁國中。

請繼續往下閱讀...

父親是前公賣金龍射手陳文宗，陳相榮的遺傳父親的運動能力，跑動能力不俗，投籃有準星，今天在關鍵戰役以16投9中，攻下19分、23籃板，葉秀政有19分入袋，林靖叡、楊育宸各拿17分，4人聯手粉碎明仁的晉級希望。

陳相榮19分、23籃板。（資料照）

永吉隊史最佳成績是99學年度亞軍，當時主力後衛就是現任教練曾顯智，如今他也帶領永吉再拿隊史第5張4強門票，明天要和埔里國中大戰，矢志搶下第二張冠軍賽入場券。

明仁昨3分之差不敵衛冕軍安康國中，因此想要晉級就是要贏球，此仗表現最佳是帶傷上陣的陳均維，攻下25分、12籃板，可惜無法打敗永吉，在B組戰績為1勝2敗不如安康的2勝1敗，只能在明日的5至8名排名賽力爭上游。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法