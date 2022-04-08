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自由車》Bryton車隊迎戰環花東300公里長途大戰 目標包辦男、女雙冠

2022/04/08 21:39

Bryton Racing Team今年依舊由領隊王聖慜領軍參賽。（Bryton提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣本土車隊Bryton Racing Team今年將以嶄新陣容參加明的「環花東自行車賽」，兩天花蓮台東來回總長超過300公里的長途大戰，這也是今年添加生力軍後的Bryton車隊今年第一場全國長途公路大賽，對車隊相當具有指標性，經過上周在台東備戰一周團練後，隊長盧紹軒很有自信的說：「大家目前狀況都很不錯，不只要搶前三，更要搶第一！」

Bryton Racing Team去年首度以團隊方式參加環花東賽就拿下輝煌成績，首日花蓮往台東吳之皓、蘇宇銘就拿下總排第2、3；隔天台東到花蓮更由蕭世鑫拿下總排第1；Bryton執行長王聖慜也期許車隊今年第二度參加環花東賽，可以有比去年更耀眼的成績。

今年環花東自由車賽將在周六、日登場，明天進行從花蓮到台東總長127公里，首度從花蓮太平洋公園出發，一開始走完20公里就會途經長爬坡的牛山考驗，而且騎完牛山還有將近百公里的路程，是一場集合耐力和體力的高強度賽事，今年除了Bryton Racing Team之外，連周一即將出發前往歐洲的馮俊凱都在2019環花東復賽後首度參賽，做為他赴歐洲賽事前的最後一場高強度的比賽。

今年Bryton Racing Team更是環花東賽中最整齊的車隊，雖然陣中衝刺好手蕭世鑫因備戰杭州亞運場地賽而未來參加外，其他全員到齊，隊長盧紹軒是第五次參加環花東賽，他說：「雖然鑫哥不在，我們全隊其他5人平均實力不差，新的生力軍李靖昌衝刺能力也不錯，明天我們應該蠻有優勢的，車隊除了會防禦讓其他車手單飛之外，我們也會主動攻擊。」

Bryton Racing Team今年最特別是除了原本5名車手之外，今年新增了男子18歲小將李靖昌和去年全運女子公路賽金牌邱聖芯，都將首度代表車隊參加環花東賽，最特別是邱聖芯還將騎上車商轉為她訂做、車上還印有「The National Games New Taipei City 2021 Champion（2021年新北全運冠軍）」的特仕版的Ostro V.A.M.戰駒出賽。

邱聖芯也曾在2019年拿下環花東女子組總冠軍，但她形容環花東賽是她「最害怕」的一場比賽，她說：「因為一開始就得爬牛山，而且牛山下來的急下坡每次地面都溼溼的，很怕打滑，而且就算騎完後面還有將近100公里，很痛苦，記得有次都快撐不下去了，連後面都有警察跟著我，感覺差一點都沒辦法完賽，但今年首次代表車隊參賽，當然想幫車隊拿個冠軍！」

18歲李靖昌去年就在環花東拿下兩天總排第6，今年首度披上Bryton Racing Team戰袍參賽，目前還在嘉南藥理大學唸書的他說：「先前每天都還是回高雄練車，上周也到台東團練，學到蠻多東西，因為車子才剛組好，但我仍會盡全力協助學長們拿到更好的成績。」對於首度披上Bryton Racing Team戰袍，他說：「很興奮，壓力也是難免，但我會盡力完成自己應負的車隊任務。」

Bryton Racing Team今年的生力軍邱聖芯（右）、李靖昌。（Bryton提供）

Bryton在環花東賽起點也有設攤詢問極高。（Bryton提供）

車商特別為邱聖芯 特別的戰駒。（Bryton提供）

Bryton Racing Team今年男子5戰將挑戰環花東賽。（Bryton提供）

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