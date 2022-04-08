路跑》Wings for Life全球路跑 知名歌手大淵擔任「終結者號」

首次擔任「虛擬終結者號」的大淵，為Wings For Life全球路跑APP RUN獻聲。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕Wings For Life全球路跑APP RUN將於2022年5月8日台灣時間晚上七點開跑，今日宣佈賽事中在跑者背後追趕的「終結者號」，將會由知名饒舌歌手大淵MUTA擔任虛擬分身。在開跑後30分鐘，大淵將會以「聲音」逼近，讓人感受到即將被追上的刺激體驗。

此外，DJ Dennis也會在比賽當下用最激昂的激勵聲音鼓勵跑者堅持下去。來自世界各地的參與者只要透過手機下載「Wings For Life World Run」的APP報名賽事，即可與全球跑者零時差開跑，共同支持脊髓研究，為不能跑的人而跑。

請繼續往下閱讀...

透過Wings For Life 全球路跑APP RUN，全球世界各地的跑者們都可以自由選擇從哪裡起跑，APP將更將以獨特的聲音體驗，讓跑者感受比賽倒數前的緊張和熱血沸騰，除了有DJ Dennis在過程中激勵跑者持續追求更好的成績外，在賽事中最為人熟知的「終結者號」，也將在跑者開跑30分鐘後，開始以「虛擬分身」移動逐漸加速。

本次特別邀請前陣子升格當爸的知名饒舌歌手大淵MUTA來擔任終結者號，跑者們將能透過耳機聽見大淵彷彿在身後開車追趕的緊張感，只要最後一名跑者被終結者號追上則比賽結束，而所有跑者的名字都將出現在全球的成績表上。

首次擔任「虛擬終結者號」的大淵MUTA表示：「我想像自己真的就在後面開車追著跑者，自己不小心越錄越激動，感覺有點像變態在後面追趕，相信應該能好好『激勵』跑者持續往前跑！」

面對全球疫情緊張，去年度Wings For Life全球路跑以APP路跑的形式，成功號召195個國家、超過18萬人參賽，不僅創下歷屆以來最多人參賽的全球零時差連線路跑，更募集到410萬歐元，賽事的報名費及募款將全數投入作為脊髓損傷研究用途，幫助脊髓損傷患者重拾生活。

Wings For Life全球路跑5月8日開跑。（官方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法