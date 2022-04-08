大專足球聯賽》隱形功臣田媽激勵士氣 台體大陳柏諭延長賽絕殺奪冠

台灣體大陳柏諭踢進致勝一球。（記者塗建榮攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕110學年度UFA大專足球聯賽今落幕，台灣體育大學與銘傳大學，鏖戰到最後一刻才分勝負，台體大由隊長陳柏諭在延長賽補時踢進絕殺球，終場以1：0險勝，暌違6年再度於公開一級封王，也是隊史的第6座冠軍。

兩隊正規90分鐘未有收穫，延長賽也一路掛蛋至第120分鐘，台體把握補時階段的角球機會，第一波攻勢雖然被清出門前，陳柏諭轉身撿到落在腳下的球，踢出禁區外的遠射破網。

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陳柏諭賽後認為進球帶有運氣成分，「自己也沒想到會進這球，因為當時我們以不失球為原則，先把防守做好，有機會再想辦法進攻，結果剛好球掉到我面前。」另一邊銘傳總教練曾台霖仍舊給予球員稱讚，「很可惜，我們堅持到最後了，對方射那一球真的很漂亮。」

隨著比賽進入延長加班，陳柏諭點出能在最後關頭把握契機的關鍵在於體力，「對方蠻多人抽筋的，我們有信心可以撐完120分鐘。」

相隔5年重返冠軍戰舞台，台體全隊卻未見緊張氛圍，反而踢出士氣一舉奪冠，總教練趙榮瑞透露「秘辛」，指出大專聯賽開踢以來，每場比賽都在前一晚就集中保管全部球員的手機，直到比賽結束後才統一發還，而且為了加強凝聚力，球員和教練更透過擁抱培養感情。

趙榮瑞形容管理方式「比國家隊還國家隊」，但球員不但為了成績願意配合，甚至還會銷假練習，「贏得很辛苦，但我認為值得。」

為了讓台體大能順利奪冠，趙榮瑞不僅找來心理諮商師幫助選手，還找來UBA台體大教練田本玉當特別嘉賓，趙榮瑞說，「田媽很會激勵士氣，她問選手想要開心離開球場，還是要落寞、悔恨，經過一番鼓舞，全隊鬥志高昂，是冠軍的隱形功臣。」

稍早女子一級賽場台體已先行封后，此戰再勝，等於寫下一日雙冠的佳話，也是台體繼94、97學年度以來，男女足三度同年稱霸一級賽事。

台灣體大陳柏諭踢進致勝一球。（記者塗建榮攝）

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