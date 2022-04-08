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NFL》布雷迪差點加入海豚？美媒爆料招募細節

2022/04/08 22:29

布雷迪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕原先宣布退休的傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady），歷經僅40天的退役生活後復出，替坦帕灣海盜再戰一季。然而在這之前就有消息指出，布雷迪極有可能復出，但並非重回海盜，而是加入邁阿密海豚，儘管在當時外界多數認為僅是謠傳，不過近日美媒也證實了此消息。

根據《NBC Sports》的《Pro Football Talk》專欄先前報導，海豚制服組曾於超級盃前試圖招募來紐奧良聖徒總教練S.佩頓（Sean Payton），除此之外，他們更私下招募布雷迪，希望布雷迪能成為球團第二股東，期盼透過此方式說服布雷迪復出，成為海豚主戰四分衛。

如今《Pro Football Talk》專欄進一步將細節全盤托出。其最新報導指出，海豚希望能趕在超級盃前搞定與布雷迪的招募事宜，以便立即向外界宣布。然而當時卻發生前海豚總教練弗洛雷斯（Brian Flores）向聯邦法院控訴海豚球團，為了選秀籤而要求他刻意輸球的重大事件，而布雷迪剛好在同一天宣布引退。

弗洛雷斯在一部份的控訴中宣稱，海豚老闆羅斯（Stephen Ross）曾要求他說服一位不具名的它隊四分衛與其在遊艇上碰面，而據海豚隨隊記者夏德（Joe Schad）爆料，這位不具名的四分衛正是布雷迪，且布雷迪也確實有赴約。

美媒《CBS Sports》統整與推測，布雷迪的確有替海豚效力的意願，所以才選擇在超級盃前退休，不過因為弗洛雷斯一狀將海豚球團告上法院才告吹；而布雷迪可能也意識到唯有在繼續效力海盜，才能在新球季再度上場，因而又宣布復出。

有趣的是，布雷迪本人對於媒體及外界的所有推測，似乎也略知一二。他甚至於堪薩斯酋長明星外接手希爾（Tyreek Hill）轉戰海豚後，在個人推特上分享了希爾與海豚大物新秀外接手瓦多（Jaylen Waddle）的比賽影片，也引發球迷諸多聯想。

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