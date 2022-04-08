SBL》洋將杰倫銜哀奮戰 關鍵罰球助九太主場搶勝

九太洋將杰倫關鍵兩罰全進，幫助九太逆轉裕隆。（高雄九太科技提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕SBL第19季鳳山賽事，高雄九太科技與勁敵裕隆納智捷一路拉鋸至最後，父親驟逝的洋將杰倫銜哀奮戰，最後關鍵兩罰全中，九太終以91：90、1分之差逆轉龍軍，終止連敗本季主場首勝到手。

杰倫父親年僅53歲，本月3日在美國因為心肌梗塞過世，全隊賽前默哀並在球衣縫上黑絲帶，讓杰倫感受九太大家庭溫暖。此役杰倫奪力拿下23分、14籃板，包括最後1.38秒穩穩兩罰全進，天助自助扮演贏球功臣。即將在主場賽事結束返美奔喪的杰倫說：「這場對我們非常關鍵，也是為了我父親而打的比賽，一定要拿下勝利，希望爸爸在天之靈能夠看到。未來返台也會繼續與九太合作，在這裡擁有很好的團隊感覺，感謝九太大家庭。」

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另位洋將威金斯摘下九太最高33分，「小黑」曾柏喻貢獻8分、5籃板，以及生涯新高12助攻；九太戰績11勝13負暫居第4，僅落後第3的裕隆1場勝差。去年東京奧運跆拳道銅牌羅嘉翎明日將偕同家人、教練，共同來到鳳山體育館，用實際行動為九太加油，期待高雄子弟兵打出佳績。

九太曾柏喻（右）拿下12助攻，也是生涯最高紀錄。（高雄九太科技提供）

九太最後一刻逆轉裕隆，隊員及啦啦隊們開心慶祝。（高雄九太科技提供）

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