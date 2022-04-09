柔道》烏克蘭女神自爆憂鬱症 靠訓練走出戰爭陰霾

碧蘿蒂德。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕自從俄國2月24日發動戰爭入侵烏克蘭，「柔道女神」碧蘿蒂德（Daria Bilodid）就勇敢站出來，透過網路社群發揮影響力，呼籲各界幫助祖國，這位芳齡21的奧運銅牌還透露，自己因為家鄉深陷戰火而有憂鬱症，所幸靠著柔道運動撐過低潮陰霾。

據奧運新聞網站《Inside The Games》報導，戰爭開打5天後，已帶給碧蘿蒂德精神極大打擊，國內情勢緊張她無法繼續留下來，只能被迫暫時離開，「身體上我什麼都做不了，處於抑鬱狀態，亟需重新振作起來，這是我的柔道心態。」這位世錦賽金牌帶著媽媽及祖母，跟著大批民眾從首都基輔一路輾轉向西歐逃難，如今在離老家3400公里之遙的西班牙瓦倫西亞暫時棲身，感謝收到來自全球柔道界支持與鼓勵的她說：「柔道幫我很多，讓我的精神變得強大，再次訓練對我的靈魂有好處。」

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碧蘿蒂德去年東京奧運勇奪女子48公斤級銅牌，超強實力加上名模臉蛋及身材，一夕爆紅形成體壇人氣「嬌點」，光個人IG就擁有逾51萬粉絲追蹤，如今她愛國不落人後，與許多烏克蘭同胞運動員共同發起「停戰行動」，希望引發國際關切，並積極為前線軍人爭取更多資源。

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