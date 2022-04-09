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NBA》個人肖像NFT！熱火阿舍哥羅賓森季後賽出擊

2022/04/09 06:58

「阿舍哥」羅賓森的個人肖像NFT。（阿舍食品提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕就在邁阿密熱火隊第4度拿下東部季後賽頭號種子後，身為首創區塊鏈的台灣食品公司，阿舍食品也宣布進軍NFT，首發作品讓專屬代言人、熱火隊「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）成為擁有個人肖像NFT的球星，本月14日晚間9點半於阿舍官方鑄造頁面開賣。

四款卡牌式NFT，以漫畫筆觸呈現聯盟三分神射手「阿舍哥」球場上英姿颯爽，畫風結合美式漫威力道，又兼具日式浮世繪的瑰麗用色，構圖帶有奇幻異想風格，阿舍哥彷彿搖身變為蓋世英雄，搭配動態視覺效果，獨樹一幟的風格「球員卡」頗具話題性。每張NFT卡牌具有不同等級及數值稀有度，預計將與元宇宙遊戲世界「JericVerse」中的AGENT1合作，除了為每張卡牌另創體力值，也將實體與虛擬進行串聯，讓收藏家獲得不同獨家限量禮物，近期於阿舍食品的獨立鑄造網頁上架，並以盲盒方式販售。

球迷購買相關NFT商品，同時擁有等級5阿舍哥NFT卡牌的持有者，還有機會抽中羅賓森簽名籃球，以及NBA賽事場邊第1排的貴賓席門票。

日式手繪風格呈現「麵攤」意象，打造屬於阿舍的NFT宇宙。（阿舍食品提供）

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