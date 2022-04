MLB》新同學轉隊首戰敲再見安！洋基開幕戰退世仇寫65年紀錄

洋基靠唐納森的再見安氣走紅襪。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今在開幕戰迎戰世仇紅襪,新同學唐納森(Josh Donaldson)轉隊首戰就建功,於11局下敲出再見安,助隊以6:5搶下開門紅,此役也是洋基自1957年以來再度於開幕戰向對手說再見。

洋基今推出王牌柯爾(Gerrit Cole)先發,他與去年美聯外卡戰一樣,開賽不久就遭狙擊,首局挨了德弗斯(Rafael Devers)一發兩分砲後又被馬丁尼茲(J.D. Martinez)敲長打,一口氣失掉3分。

請繼續往下閱讀...

不過條紋軍的反攻也來得很快,休賽季與洋基續約的一壘手瑞佐(Anthony Rizzo)於1局下敲出兩分砲,成為繼傳奇賈里格(Lou Gehrig)後第一位在開幕戰砲轟世仇的洋基一壘手。

瑞佐於1局下敲出兩分砲,成為繼傳奇賈里格後第一位在開幕戰砲轟世仇的洋基一壘手。(今日美國)

洋基隨後兩度靠全壘打追平比數,4局下「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)以陽春砲助隊追到3:3平手。紅襪在6局靠維杜戈(Alex Verdugo)的適時安打再度取得超前,拉梅修(DJ LeMahieu)8局敲出追平轟,兩隊也因此進入延長賽。

本季延長賽一樣採用突破僵局制,二壘上會自動先有一名跑者,柏格茲(Xander Bogaerts)10局上建功幫助紅襪取得5:4領先,不過洋基展現韌性,代打的托瑞斯(Gleyber Torres)以高飛犧牲打再將戰局延長。

紅襪在11局無功而返,該局下半首名打者唐納森在1好1壞後逮中紅襪投手克勞佛(Kutter Crawford)的卡特球,敲出中外野方向安打,送回二壘上的凱納法利法(Isiah Kiner-Falefa),一棒終結比賽。

紅襪先發艾歐瓦迪(Nathan Eovaldi)今主投5局挨5安、失3分,飆出7次三振,另有1次保送,防禦率5.40;柯爾登板4局挨4安失3分,3次三振1次保送,防禦率6.75,雙雙無關勝負。

Walk-off, in extras, in your debut with a new team vs their rival.



Not bad, Josh Donaldson



(via @Yankees) pic.twitter.com/fePpDbIsGg