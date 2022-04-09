MLB》新同學轉隊首戰敲再見安！洋基開幕戰退世仇寫65年紀錄

洋基靠唐納森的再見安氣走紅襪。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在開幕戰迎戰世仇紅襪，新同學唐納森（Josh Donaldson）轉隊首戰就建功，於11局下敲出再見安，助隊以6：5搶下開門紅，此役也是洋基自1957年以來再度於開幕戰向對手說再見。

洋基今推出王牌柯爾（Gerrit Cole）先發，他與去年美聯外卡戰一樣，開賽不久就遭狙擊，首局挨了德弗斯（Rafael Devers）一發兩分砲後又被馬丁尼茲（J.D. Martinez）敲長打，一口氣失掉3分。

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不過條紋軍的反攻也來得很快，休賽季與洋基續約的一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）於1局下敲出兩分砲，成為繼傳奇賈里格（Lou Gehrig）後第一位在開幕戰砲轟世仇的洋基一壘手。

瑞佐於1局下敲出兩分砲，成為繼傳奇賈里格後第一位在開幕戰砲轟世仇的洋基一壘手。（今日美國）

洋基隨後兩度靠全壘打追平比數，4局下「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）以陽春砲助隊追到3：3平手。紅襪在6局靠維杜戈（Alex Verdugo）的適時安打再度取得超前，拉梅修（DJ LeMahieu）8局敲出追平轟，兩隊也因此進入延長賽。

本季延長賽一樣採用突破僵局制，二壘上會自動先有一名跑者，柏格茲（Xander Bogaerts）10局上建功幫助紅襪取得5：4領先，不過洋基展現韌性，代打的托瑞斯（Gleyber Torres）以高飛犧牲打再將戰局延長。

紅襪在11局無功而返，該局下半首名打者唐納森在1好1壞後逮中紅襪投手克勞佛（Kutter Crawford）的卡特球，敲出中外野方向安打，送回二壘上的凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa），一棒終結比賽。

紅襪先發艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）今主投5局挨5安、失3分，飆出7次三振，另有1次保送，防禦率5.40；柯爾登板4局挨4安失3分，3次三振1次保送，防禦率6.75，雙雙無關勝負。

Walk-off, in extras, in your debut with a new team vs their rival.



Not bad, Josh Donaldson



（via @Yankees） pic.twitter.com/fePpDbIsGg — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） April 8, 2022

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