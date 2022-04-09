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MLB》隊友都以為要打延長賽了 巴耶茲老虎首戰敲離奇再見安

2022/04/09 08:38

巴耶茲敲出再見安。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕老虎今在主場迎戰白襪，休賽季以6年1.4億美元合約轉隊而來的巴耶茲（Javier Baez）敲出再見安，助隊以5：4拿下勝利，不過這支安打來得有點曲折。

兩隊今打完8局以3：3戰成平手，9局上白襪靠范恩（Andrew Vaughn）的陽春砲超前比數，可惜牛棚隨後也失守，哈斯（Eric Haase）先在9下開轟幫助老虎追平比數，接著米德斯（Austin Meadows）敲出三壘安打，下一棒巴耶茲擊出右外野方向警戒區的深遠飛球，球看似打在外野手波洛克（A.J. Pollock）的手套，而他也在撞到牆後驚險把球接進手套，完成接殺後準備回到休息區進行延長賽。

其實就連部分老虎球員都以為要進入延長賽，今天正式迎來大聯盟初登場的老虎狀元托克森（Spencer Torkelson）就說：「我以為他（波洛克）展現了精采的守備，所以就只能打第10局了，不過隨後我們就看了重播。」

老虎提出挑戰後判決確實被推翻，從慢動作畫面也可看出，球是先打到外野大牆才彈進波洛克的手套，「我當時覺得球先打到手套再打到牆，我知道一定有打到牆，只是不知道順序。」致勝英雄巴耶茲賽後說道。

至於另一事主波洛克則說，那球確實有點奇怪，「我知道我接到球了，只是不知道它有沒有先打到牆。」

這支罕見安打也讓白襪終結者罕德瑞克斯（Liam Hendriks）苦吞救援失敗，同時也是他生涯34度面對老虎以來，第一次吞敗。

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