MLB》賈吉拒絕洋基8年67億續約 瞄準季後自由市場

賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管展現最大誠意，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）今天在主場開幕戰前受訪坦言，與陣中主砲「法官」賈吉（Aaron Judge）的延長合約談判已經失敗。

賈吉將在本賽季結束後成為自由球員，先前他曾說過希望生涯永遠當洋基人，不過《紐約時報》等美媒在9日揭露，洋基隊向賈吉提出未來7年2.135億美元的續約報價遭拒。合約從2023年起生效，每年均薪達3050萬美元。含本季年薪1700萬美元的話，是一份8年2.33億美元（約新台幣67億）的報價。

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這份合約未來7年的年均薪，已經略高於道奇隊貝茲（Mookie Betts）2020年簽下的12年3.365億美元年均薪3042萬、在外野手中僅次於天使隊楚奧特（Mike Trout）的年均薪3554萬美元，但依然被賈吉拒絕。

將滿30歲的賈吉過去6年效力洋基572場比賽，敲出571支安打，包含158發全壘打，還有366分打點，平均打擊率.276，OPS為.940。生涯首個完整賽季就敲出52轟登美聯全壘打王，並拿下新人王以及MVP票選第二，被公認為洋基隊的代表球星，不過如今延長合約談判失敗意味著他更有可能在今年季後離開洋基。

與此同時賈吉希望今年的薪水是2100萬美元，但洋基只願給1700萬美元，雙方談不攏可能走上仲裁庭。

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