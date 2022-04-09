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MLB》「今年沒奪冠就是失敗」道奇豪華打線1局的得分就夠用

2022/04/09 09:51

道奇搶下開幕戰勝利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕坐擁三位MVP的道奇豪華打線今正式亮相，他們沒有辜負期待，光1局的分數就夠用，終場以5：3力退洛磯，搶下開幕戰勝利。

道奇休賽季迎來勇士冠軍一壘手佛里曼（Freddie Freeman），加上貝茲（Mookie Betts）、貝林傑（Cody Bellinger）兩位昔日MVP、以及陣中原有的一票好手，組成駭人打線，今初試啼聲，9位先發有7人敲安，前6局都至少有一名上壘者，「完美展現這支打線不僅有能力還有深度。」大聯盟官網如此讚道。

道奇今在4局一輪猛攻，單局敲出5支安打，前大物拉克斯（Gavin Lux）先敲出追平安、讓比賽以2：2回到原點，接著貝茲再擊出超前長打，T.透納（Trea Turner）隨後補刀，例行賽跨季連20場敲安，洛磯接下來又靠暴投免費奉送一分，道奇光靠此局攻下的5分就足以讓他們收下勝利。

「每一局面對我們，投手都會很有壓力，」羅伯斯（Dave Roberts）「（第四局）就是縮影。」

佛里曼道奇初登場3打數1安、1次保送、吞2K。（美聯社）

官網賽後提到，道奇雖然比賽大部分時間都算靜悄悄，但還是能找到方法在一局內爆發、並拿下勝利，「這一局讓我們一窺這條打線的能耐，也提醒我們為什麼大家對於本季的道奇抱著未奪冠就是失敗的期望。」

道奇「少主」畢爾勒（Walker Buehler）生涯首度在開幕戰先發主投5局挨4安失掉2分，飆出5次三振，另有2次保送，順利收下本季首勝；洛磯王牌弗里蘭（Kyle Freeland）3.2局失掉5分、苦吞本季首敗，防禦率12.27。

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