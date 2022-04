MLB》打球還打人？大都會2戰遭國民砸4次爆板凳衝突（影音）

大都會與國民發生板凳衝突。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟開幕第二天就爆發板凳清空的狀況,大都會兩戰一共被國民觸身4次,今天游擊手林多(Francisco Lindor)被臉部觸身球後,隨即引爆衝突。

大都會昨開幕戰光是捕手麥肯(James McCann)一個人就被觸身2次,9局重砲阿隆索(Pete Alonso)被國民後援投手湯普森(Mason Thompson)95英哩的速球砸中肩膀、當下也痛苦倒地。

兩隊今續戰,比賽來到5局上,大都會以4:3領先,打擊的林多擺出短棒,沒想到投手西謝克(Steve Cishek)的速球直接往臉上砸,讓他趴在地上數秒後才起身,總教練休瓦特(Buck Showalter)也怒氣沖沖走出休息室,雙方清空板凳在場上爆發衝突。

最後西謝克與迪薩辛納(Gary Disarcina)都被驅逐出場,林多也退場接受檢查,X光結果為陰性、目前也沒有腦震盪的跡象。

林多遭臉部觸身球。(美聯社)

