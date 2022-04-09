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MLB》打球還打人？大都會2戰遭國民砸4次爆板凳衝突（影音）

2022/04/09 11:22

大都會與國民發生板凳衝突。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟開幕第二天就爆發板凳清空的狀況，大都會兩戰一共被國民觸身4次，今天游擊手林多（Francisco Lindor）被臉部觸身球後，隨即引爆衝突。

大都會昨開幕戰光是捕手麥肯（James McCann）一個人就被觸身2次，9局重砲阿隆索（Pete Alonso）被國民後援投手湯普森（Mason Thompson）95英哩的速球砸中肩膀、當下也痛苦倒地。

兩隊今續戰，比賽來到5局上，大都會以4：3領先，打擊的林多擺出短棒，沒想到投手西謝克（Steve Cishek）的速球直接往臉上砸，讓他趴在地上數秒後才起身，總教練休瓦特（Buck Showalter）也怒氣沖沖走出休息室，雙方清空板凳在場上爆發衝突。

最後西謝克與迪薩辛納（Gary Disarcina）都被驅逐出場，林多也退場接受檢查，X光結果為陰性、目前也沒有腦震盪的跡象。

林多遭臉部觸身球。（美聯社）

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