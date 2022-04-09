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網球》網壇傳奇隱匿財產遭判有罪 未來面臨7年牢飯

2022/04/09 10:14

貝克。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕網壇傳奇之一、生涯拿下6座大滿貫男單金盃的德國前球王貝克（Boris Becker）因隱匿財產，今天遭英國倫敦南華克皇家法院宣判有罪，未來可能面臨7年徒刑。

根據英國《BBC》報導，54歲的貝克在2017年被宣判破產，遭指控隱匿資產，經查指控屬實，包含他曾從帳戶提領數十萬英鎊轉移到其他帳戶、未申報在德國的房地產、隱瞞價值85.5萬歐元的銀行債務以及1家科技公司股份。

不過檢方指控貝克隱匿職業生涯拿到的獎盃，包括1985年和1989年的溫網金盃，這點並沒有被法庭所承認。貝克接下來面臨最高7年的監禁，而他的量刑聽證會將於29日舉行。

貝克生涯曾拿過6座大滿貫，包括3座溫網冠軍，另有1992年巴塞隆納奧運男雙金牌，儘管他生涯賺取超過5000萬美元，但在1999年宣布退休後過著揮霍無度的生活。貝克在庭上表示，他把錢花在2001年與第一任老婆離婚的子女撫養費，以及「昂貴生活方式」上。

據稱貝克租賃的英國豪宅每月要花費2.2萬英鎊。另外他在1993和2009年各結一次婚，但都以離婚收場。

貝克曾於2014、16年執教塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic），也曾在BBC擔任球評。

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