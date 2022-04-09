撞球》柯秉逸、張榮麟攜手 闖進9號球世錦賽16強

柯秉逸連闖兩關，挺進世錦賽16強。（取自Matchroom Pool臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕「撞球王子」柯秉逸和「火雲邪神」張榮麟，台灣時間今天凌晨都通過32強的考驗，挺進2022年世界花式撞球錦標賽（9號球）16強。

台灣這次共派出7名好手參賽，除了張玉龍在第一階段落難，其他6人都闖進64強淘汰賽。

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2015年在這項大賽封王的柯秉逸，首輪先以11:2輕取捷克的賈文席克，32強對決世界排名17的英國名將傑森.蕭，這也是兩人繼2018年世界9球中國公開賽冠軍戰之後再度交手。

柯秉逸克服開局0:4落後，在2:6時連下7局逆轉戰局，並以10:7率先聽牌。但傑森.蕭在第18局神奇的解到2號球後，還幸運的kiss進9號球，一舉追成10:10，還好小柯在決勝局展現強心臟，以11:10險勝，下一輪將遭遇美國名將凡柏寧。

張榮麟輕取前世界冠軍費耶，晉級世錦賽16強。（取自Matchroom Pool臉書）

在2019年世界9號球錦標賽遭俄羅斯小將戈斯特逆轉屈居亞軍的張榮麟，今年也展現不錯的狀態，首輪先以11:3大勝英國的山德森，次輪面對2014年世界冠軍荷蘭高手費耶，一開賽就連拿6局，費耶雖一度追到6:4，但張榮麟隨即回穩，再以一波5:0攻勢贏得比賽。

張榮麟今晚將與世界排名第3的日本好手大井直幸爭奪8強門票。

「末代武士」柯秉漢在32強戰以4:11不敵前世界冠軍德國老將霍曼；「黑暗騎士」謝佳臻則以1:11栽在匈牙利的史佐諾基手上，無緣16強。

柯秉中和吳坤霖在64強賽分別輸給瑞士的雷格利及挪威的斯基特尼。

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