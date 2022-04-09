晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

撞球》柯秉逸、張榮麟攜手 闖進9號球世錦賽16強

2022/04/09 10:24

柯秉逸連闖兩關，挺進世錦賽16強。（取自Matchroom Pool臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕「撞球王子」柯秉逸和「火雲邪神」張榮麟，台灣時間今天凌晨都通過32強的考驗，挺進2022年世界花式撞球錦標賽（9號球）16強。

台灣這次共派出7名好手參賽，除了張玉龍在第一階段落難，其他6人都闖進64強淘汰賽。

2015年在這項大賽封王的柯秉逸，首輪先以11:2輕取捷克的賈文席克，32強對決世界排名17的英國名將傑森.蕭，這也是兩人繼2018年世界9球中國公開賽冠軍戰之後再度交手。

柯秉逸克服開局0:4落後，在2:6時連下7局逆轉戰局，並以10:7率先聽牌。但傑森.蕭在第18局神奇的解到2號球後，還幸運的kiss進9號球，一舉追成10:10，還好小柯在決勝局展現強心臟，以11:10險勝，下一輪將遭遇美國名將凡柏寧。

張榮麟輕取前世界冠軍費耶，晉級世錦賽16強。（取自Matchroom Pool臉書）

在2019年世界9號球錦標賽遭俄羅斯小將戈斯特逆轉屈居亞軍的張榮麟，今年也展現不錯的狀態，首輪先以11:3大勝英國的山德森，次輪面對2014年世界冠軍荷蘭高手費耶，一開賽就連拿6局，費耶雖一度追到6:4，但張榮麟隨即回穩，再以一波5:0攻勢贏得比賽。

張榮麟今晚將與世界排名第3的日本好手大井直幸爭奪8強門票。

「末代武士」柯秉漢在32強戰以4:11不敵前世界冠軍德國老將霍曼；「黑暗騎士」謝佳臻則以1:11栽在匈牙利的史佐諾基手上，無緣16強。

柯秉中和吳坤霖在64強賽分別輸給瑞士的雷格利及挪威的斯基特尼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。