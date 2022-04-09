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MLB》連兩戰先發都飆無安打！教士避免憾事重演寫百年紀錄

2022/04/09 13:42

馬奈亞飆出7局無安打比賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日籍強投達比修有昨飆6局無安打，不過教士遭響尾蛇說再見，今輪到新同學馬奈亞（Sean Manaea）先發，他更上一層樓演出7局無安打，幫助球隊寫下百年紀錄，教士沒再讓憾事重演，今以3：0完封響尾蛇。

效力運動家期間就曾飆過無安打比賽的馬奈亞，改披教士球衣首戰就有機會再度挑戰，他今主投7局無安打飆出7次三振、1次保送，不過8局教士教練團就選擇把他換退場。

教士牛棚昨崩盤，9局被海灌4分大逆轉，今8局下登板的希爾（Tim Hill）一上來也一度造成一三壘有人的危機，教士在兩出局後連忙換上拉梅（Dinelson Lamet）救火，他順利解決昨天敲出再見轟的畢爾（Seth Beer）力保不失。

教士今3分都靠普洛法（Jurickson Profar）打下，他在6局先敲突破僵局的兩分砲，8局軟弱滾地球造成響尾蛇三壘手艾利斯（Drew Ellis）傳球失誤，讓前一棒打出二壘安的哈斯默（Eric Hosmer）跑回第三分。

根據《Stats By STATS》指出，教士也成為自現代棒球年代（1901年）以來，第一支連兩場比賽先發投手都至少飆出6局無安打的球隊。

普洛法轟出兩分砲。（美聯社）

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