NBA》爵士末節失守又遭絕地大逆轉 太陽豪寫52年罕見紀錄

布克今繳出全場最高33分率隊贏球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕龍頭太陽今踢館爵士主場，克服一度達17分的落後，終場以111：105逆轉成功，單季64勝持續堆高隊史紀錄。

打完前三節取得92：75大幅度領先的爵士，進入第四節進攻完全當機，太陽則在布里吉斯（Mikal Bridges）帶領之下拉出一波14：0的攻勢，接著在剩下46秒時以三分打助隊反倒取得5分領先，單節團隊僅攻下13分的爵士只能看著太陽帶著勝利揚長而去，也是猶他大軍本季在取得雙位數領先後吞下的第16敗。

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布克（Devin Booker）今繳出全場最高33分、保羅（Chris Paul）16分且傳出16次助攻、艾頓（Deandre Ayton）19分抓10籃板。太陽今贏球除再度寫下單季勝場數新猷外，客場32勝也是歷史新高，也成為NBA自1969-70球季紐約尼克後，第一支客場勝率贏過聯盟其他隊主場勝率的勁旅。

波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）今繳全隊最高21分、米契爾（Donovan Mitchell）21投7中拿18分、戈貝爾（Rudy Gobert）挹注16分10籃板。爵士今落敗後目前在西部與第6位的金塊已無勝差，第5種子位置恐不保。

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