MLB》大谷翔平開季9打數1安打 天使遭太空人轟垮吞2連敗

塔克轟出雙響炮。（今日美國）



〔體育中心／綜合報導〕天使今繼續在主場迎戰太空人，遭對手打線總共6轟狙擊，終場以6：13輸球，開季苦吞2連敗，日籍球星大谷翔平5打數1安打跑回1分。

天使今推出頭號新秀德梅斯（Reid Detmers）登板，首局就被艾圖維（Jose Altuve）扛出一發陽春砲，昨8局才得分的天使今反攻來得很快，1局下開路先鋒大谷翔平敲出中外野方向安打，也是他的本季首安，隨後倫登（Anthony Rendon）、沃許（Jared Walsh）連續安打追平比數，太空人捕手馬度納多（Martin Maldonado）又發生捕逸，免費奉送天使第2分。

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天使接下來就遭封鎖，反觀太空人火力全開，4局先靠迪亞茲（Aledmys Díaz）的陽春砲追平比數，6局柏格曼（Alex Bregman）連兩天開轟拉開差距，7上，太空人新秀佩尼亞（Jeremy Peña）在父母於場邊接受訪問時，敲出生涯首轟，該局太空人打了12個人次攻下8分，包括塔克（Kyle Tucker）帶來重傷害的3分砲。

太空人新秀佩尼亞在父母於場邊接受訪問時，敲出生涯首轟。（美聯社）

天使的得分荒一直到8局才結束，該局靠3支安打進帳3分，不過9局上塔克再轟陽春砲，攻下太空人第13分，9下沃許敲出此役第三安、上演猛打賞，送回三壘上的梅菲爾德（Jack Mayfield），但天使終場還是以7分差苦吞2連敗。

太空人先發歐多里齊（Jake Odorizzi）登板4局挨6安失掉2分、送出2次三振，天使新秀德梅斯（Reid Detmers）4局失2分挨2轟送出3次三振、2次保送，雙雙無關勝負。

昨二刀流先發4支0的大谷翔平今5打數僅1安、賽季打擊率1成11。

大谷翔平。（法新社）

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