NBA》追趕勇士有變數 東契奇例行賽最終戰遭禁賽（影音）

東契奇。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕東契奇(Luka Doncic)今天狂飆39分,率獨行俠在主場以128:78大勝拓荒者,不過賽中他卻出現本季第16次的技術犯規,例行賽最後一場將遭到禁賽。

東契奇今天只上場29分鐘就拿下39分11籃板和7助攻,包含三分球14投7中,率隊大勝對手50分,然而第一節比賽結束前他在中場附近遭到拓荒者休斯(Elijah Hughes)緊密防堵,過程中沒吹休斯犯規,反而是東契奇因為抱怨吹罰最後被吹了技術犯規、加一次三分球命中落空。

這是東契奇本賽季第16次技術犯規,因此11日最後一場例行賽對上馬刺他將遭禁賽。除非NBA在接下來的48小時內有撤銷東契奇的技術犯規。

獨行俠目前以51勝30敗排名西部第4,落後給第3名勇士0.5場,勇士還有2場例行賽未打,因此獨行俠有可能竄位成為老3,不過東契奇若被禁賽將成為變數。

Luka Doncic just picked up his 16th technical foul of the season



The Mavs have one game left, are one game back of the Warriors for the 3rd seed, own the season-series tiebreaker against them.pic.twitter.com/Cvt8LGskIV