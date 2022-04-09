NBA》追趕勇士有變數 東契奇例行賽最終戰遭禁賽（影音）

東契奇。（USA TODAY Sports）
〔體育中心／綜合報導〕東契奇（Luka Doncic）今天狂飆39分，率獨行俠在主場以128：78大勝拓荒者，不過賽中他卻出現本季第16次的技術犯規，例行賽最後一場將遭到禁賽。
東契奇今天只上場29分鐘就拿下39分11籃板和7助攻，包含三分球14投7中，率隊大勝對手50分，然而第一節比賽結束前他在中場附近遭到拓荒者休斯（Elijah Hughes）緊密防堵，過程中沒吹休斯犯規，反而是東契奇因為抱怨吹罰最後被吹了技術犯規、加一次三分球命中落空。
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這是東契奇本賽季第16次技術犯規，因此11日最後一場例行賽對上馬刺他將遭禁賽。除非NBA在接下來的48小時內有撤銷東契奇的技術犯規。
獨行俠目前以51勝30敗排名西部第4，落後給第3名勇士0.5場，勇士還有2場例行賽未打，因此獨行俠有可能竄位成為老3，不過東契奇若被禁賽將成為變數。
Luka Doncic just picked up his 16th technical foul of the season— ClutchPoints （@ClutchPointsApp） April 9, 2022
The Mavs have one game left, are one game back of the Warriors for the 3rd seed, own the season-series tiebreaker against them.pic.twitter.com/Cvt8LGskIV