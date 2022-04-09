晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

身障運》暖心！舉重女神郭婞淳、柔道型男楊勇緯力挺（影音）

2022/04/09 14:28

奧運舉重女神郭婞淳拍攝加油影片力挺身障運動員。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕全國身心障礙國民運動會今起至12日在台中首度登場，賽事精神標語為「友愛台中、共好無限」，東京奧運金牌「舉重女神」郭婞淳、世界排名第一的柔道型男楊勇緯都應邀拍攝宣傳影片，熱心公益的兩人用實際行動力挺，號召全國民眾一起為身障運動員加油。

台中市運動局長李昱叡表示，這屆賽事由市府承辦，各賽場設醫護人員及運動傷害防護員，提供選手運動傷害預防與相關緊急處理；田徑、桌球、籃球、羽球、輪椅網球等賽場設置輔具維修站，提供選手輔具修繕服務，為競賽表現增添利器；聽障賽事提供手語翻譯服務，籃球競賽也安排同步聽打，滿足選手溝通交流需求；開閉幕期間提供公車定點接駁，且於開幕典禮轉播安排視障報讀服務、聽打與手語翻譯等服務。

此次賽事競賽性活動及聯誼性活動16種，包括田徑、游泳、羽球、桌球、網球、健力、射擊、籃球、保齡球、射箭、地板滾球、特奧羽球、特奧保齡球、特奧滾球、特奧輪鞋競速及特奧籃球，是全國身心障礙運動最高等級賽事，帕運、亞帕運、聽奧與特奧等國家代表隊選手都出賽。

因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，賽事籌備處擬定防疫計畫，並經中央流行疫情指揮中心審核通過，以「閉門賽」方式辦理，開閉幕典禮與賽事不開放民眾入場，由台中市府與體育署首度推出賽事轉播。　　

奧運銀牌、世界排名第一楊勇緯為身障運加油。（ 大會提供）　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。