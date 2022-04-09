身障運》暖心！舉重女神郭婞淳、柔道型男楊勇緯力挺（影音）

奧運舉重女神郭婞淳拍攝加油影片力挺身障運動員。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕全國身心障礙國民運動會今起至12日在台中首度登場，賽事精神標語為「友愛台中、共好無限」，東京奧運金牌「舉重女神」郭婞淳、世界排名第一的柔道型男楊勇緯都應邀拍攝宣傳影片，熱心公益的兩人用實際行動力挺，號召全國民眾一起為身障運動員加油。

台中市運動局長李昱叡表示，這屆賽事由市府承辦，各賽場設醫護人員及運動傷害防護員，提供選手運動傷害預防與相關緊急處理；田徑、桌球、籃球、羽球、輪椅網球等賽場設置輔具維修站，提供選手輔具修繕服務，為競賽表現增添利器；聽障賽事提供手語翻譯服務，籃球競賽也安排同步聽打，滿足選手溝通交流需求；開閉幕期間提供公車定點接駁，且於開幕典禮轉播安排視障報讀服務、聽打與手語翻譯等服務。

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此次賽事競賽性活動及聯誼性活動16種，包括田徑、游泳、羽球、桌球、網球、健力、射擊、籃球、保齡球、射箭、地板滾球、特奧羽球、特奧保齡球、特奧滾球、特奧輪鞋競速及特奧籃球，是全國身心障礙運動最高等級賽事，帕運、亞帕運、聽奧與特奧等國家代表隊選手都出賽。

因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，賽事籌備處擬定防疫計畫，並經中央流行疫情指揮中心審核通過，以「閉門賽」方式辦理，開閉幕典禮與賽事不開放民眾入場，由台中市府與體育署首度推出賽事轉播。

奧運銀牌、世界排名第一楊勇緯為身障運加油。（ 大會提供）

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