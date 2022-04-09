羽球》台灣一哥周天成讚防疫團隊 「正港台灣之光」

周天成在4月7日由胡慧君專師為他完成第二次採檢，鄭健禹醫師為他做健康評估。（周天成提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣一哥周天成日前抵台後，進行落地採檢時先被驗出陽性反應，經2次複檢呈現陰性，雖經過一番波折後才「出關」入住隔離飯店，讓他形容像極了比賽時的鷹眼挑戰，但他感謝台灣的醫護團隊，堅守國門，「是正港的台灣之光！」

周天成。（周天成提供）

周天成上月前往英國參加全英羽球公開賽，賽後搭機返台前卻驗出體內有武漢肺炎病毒，因此留在英國休養，待體內病毒「清零」後再回台。

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只不過，周天成在抵台後進行落地採檢，又被驗出陽性反應，他透露，其實自己有特別上網查偽陽性的案例，只是沒想到自己也需經歷，直到2次複檢呈現陰性才告別集中檢疫所，轉到隔離飯店。

儘管歷經插曲，讓返家之路添加難關，但周天成感謝台灣的防疫人員，技術一流且相當嚴謹，也特別跟他解釋偽陽性的狀況，後來得知結果出爐為陰性反應，也讓他家人鬆口氣。

周天成表示，台灣防疫之所以能做到世界第一的高水準，主要歸功對於病毒傳播的邊境防守做得夠嚴謹夠確實，「我能做的，就是好好配合和信任台灣的防疫規定。」他也感謝各位防疫戰將，力讚他們是「正港的台灣之光」。

目前人在防疫旅館的周天成表示，儘管國外大部分做法是與病毒共存，甚至很少願意戴口罩，但他認為開放不代表放棄防疫措施，而現在台灣確診人數上升，除好好保護自己，也要提升免疫力，保持樂觀而非陷入恐慌，小天表示，之後有機會他也會分享恢復正常生活的心路歷程。

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