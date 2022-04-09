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中職》兄弟洋捕不簡單！ 2屆金手套鐵捕：很全面（影音）

2022/04/09 17:33

〔記者龔乃玠／新莊報導〕扣除延賽的開幕戰，中信兄弟開季前4場比賽皆由洋將福來喜蹲好蹲滿，今天才由高宇杰首度先發上陣，富邦悍將2屆金手套捕手林琨笙認為，台灣目前比較少有這種全面型捕手。

福來喜。（資料照，記者林正堃攝）

福來喜是中職睽違15年的洋砲捕手，前3場都敲出安打，昨對富邦悍將更首度單場猛打賞，還大秀「跪傳阻殺」。林琨笙表示，他看福來喜蹲第1、2場就覺得這捕手不簡單，「很快就能融入台灣環境，比賽態度也很不錯。」

福來喜在場上個性外放，昨天彭識穎在危機演出關鍵接殺時，福來喜就一記大動作振臂，為隊友好守備喝采。林琨笙在場上也偏向外放型捕手，但不諱言自己有在克制，「台灣選手有輿論壓力，綁自己綁得比較緊。」

林琨笙認為，大聯盟好的捕手都像福來喜這種類型，「像莫里納、波沙達、I-Rod都是。」他說，福來喜在領導、配球等各方面都很快就融入台灣，「他不是只有棒子，守備也能去handle投手。」

在台灣，捕手較少有全面型的，不是偏向守備就是攻擊，林琨笙認為，或許訓練方式環境值得探討，「過去捕手這塊比較不被重視，這2年才有一些意識抬頭。」

現年35歲的林琨笙富有使命感，今年希望能在季後舉辦小規模捕手訓練營，以自身超過10年的捕手經驗跟高中生分享，「我現在還是選手，重心先放在球場上，但其他我能做的就儘量做。」

富邦悍將林琨笙。（記者陳志曲攝）

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