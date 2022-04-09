PLG》新北國王力退領航猿7連勝 本季首支晉級季後賽隊伍

新北國王力退領航猿，成為本季首支鎖定季後賽球隊。（記者田裕華攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕新北國王今天靠著全隊6人得分雙位數的團隊攻勢，其中李愷諺拿16分，有7分集中在戰況拉鋸的第4節，率隊95：85力退領航猿，將隊史最長連勝推進至第7場，也成為本季首支鎖定季後賽球隊。

氣勢如虹的國王，靠著楊敬敏在上半場拿11分，加上其他球員有上場都能奪分的多點開花攻勢，兩節打完以50：43領先。

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楊敬敏。（記者田裕華攝）

而領航猿「台版追夢綠」黃泓瀚在12月受傷後，他開季前兩場沒有得分進帳，直到今天才正式復出，首節最後4分37秒上場，靠著上籃拿下2分，得分也正式開張。

易籃再戰，兩隊一路拉鋸，洪楷傑在決勝節開打沒多久，就因一次攻防戰的揮手動作打到林耀宗，遭奪權出場，只是領航猿在中段失誤連發，讓李愷諺靠快攻上籃得分超前，接著Q.戴維斯還灌籃補進，而猿隊則是難以越雷池一步，勝負就此定調。

楊敬敏和李愷諺各16分，里金斯有14分，湯瑪士11分、19籃板，戴維斯15分，楊興治有10分。

領航猿靠雙洋將逞威，喬丹和貝索維奇各24分，後者另抓下12籃板，而盧峻祥則有14分進帳。

PLG採前4名晉級季後賽，國王今天奪勝後以15勝6負繼續穩居第一，領航猿則以6勝15負續排第5，而勝差也拉至9場，而兩隊接下來皆剩9場例行賽，即使最終兩隊戰績相同，國王仍對領航猿保有對戰優勢，因此成為本季第一支鎖定季後賽的球隊。

李愷諺。（記者田裕華攝）

里金斯。（記者田裕華攝）

湯瑪士。（記者田裕華攝）

Q.戴維斯。（記者田裕華攝）

喬丹。（記者田裕華攝）

貝索維奇。（記者田裕華攝）

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