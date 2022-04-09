中職》「怎樣才不失禮？」 福來喜求教好麻吉索沙

福來喜。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天賽前樂天桃猿洋投索沙，特別跑到中信兄弟球員休息室前找捕手砲福來喜串門子、聊天，過程中兩人不斷笑開懷，到底聊了些什麼呢?

福來喜透露，其實他很早就認識索沙了，大概在剛打職棒的時候，兩人是好友，平常也會聯絡，過去在多明尼加聯盟打球，他曾從索沙手中轟出全壘打，「多明尼加畢竟是小國家，跟多數球員都認識，或是互相知道彼此，大家都算熟識。」

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福來喜初次來到亞洲職棒發展，他表示，來台打職棒前，有問過索沙「來亞洲職棒打球，怎麼樣做才不會失禮?」索沙告訴他，其實中華職棒的人都很好相處，而且福來喜從小家教嚴格，來台打球應該不會有什麼太大問題。

福來喜認為，索沙是一名非常有經驗的投手，他從來沒看過一名球員可以在那麼多國打職棒，從索沙身上學到很多經驗，獲益良多。

扣除因雨保留比賽的聯盟開幕戰，中信兄弟4場比賽福來喜蹲好蹲滿，完全沒有動用第2名捕手，今天對樂天桃猿之戰，福來喜擔任5棒DH，由高宇杰蹲捕。

兄弟總教練林威助認為，和本土捕手比較起來，福來喜沒有太大不一樣的地方，沒有太多優點，也沒有太多缺點，就一般正常，如果球季拉長來看，會比較了解福來喜蹲捕狀況，但至少昨天和泰迪搭配起來是不錯的。

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