NBA》樂當踢館大反派！布里吉斯助太陽狂飆64勝

布里吉斯。（資料照，今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕太陽無愧為全聯盟龍頭，克服第4節多達17分落後，鹽湖城客場大逆轉爵士，樂當踢館大反派的前鋒布里吉斯（Mikal Bridges），關鍵時刻又挺身而出，攻守全方位扮演刷新隊史新高64勝的要角。

太陽本季傲人勝場戰績中，有一半來自同樣創隊史紀錄的客場，32勝9負、78%勝率，已是1969至70賽季尼克之後，首支客場勝率贏遍聯盟其餘球隊主場勝率的超級勁旅。「在敵對情況下，我們得與全世界對抗。」布里吉斯談到客途出征的心得，「我們變得更加緊密，只會更強大，就是團隊中的一員。」此役他拿到18分，決勝節帶動14：0瘋狂反撲，不但率太陽迎頭趕上，雙方重新拉鋸時又扣又投連搶5分，最後46秒太陽107：102領先，也逼得猶他大軍苦吞錯失本季領先雙位數的第16敗。

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「我們這支球隊有些反派。」賽後布里吉斯意有所指說：「他們喜歡（在客場）傷透球迷的心。」除了戰情吃緊時重要投籃，他還徹底封鎖米契爾（Donovan Mitchell）火力，害得爵士明星後衛第4節6投0中，樂得太陽總帥M.威廉斯（Monty Williams）認為，愛將絕對值得「年度最佳防守球員」肯定，「我不是政治家，也不善於鼓動民眾，但你不能忽視那位年輕人每晚場上攻守兩端付出的努力。」對此布里吉斯謙稱，「當然我會想要，但只能做好你所能控制的，所以我繼續防守。」

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