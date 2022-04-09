T1》阿巴西缺席！ 謝亞軒加雙洋將殺翻天轟137分 特攻終結3連敗

新北特攻謝亞軒。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕中信特攻今天回到溫暖的主場新莊體育館，菜鳥謝亞軒及洋將艾斯、馬龍同場發威，攜手進帳105分，率隊以139：121大勝桃園雲豹，終結3連敗，特攻轟139分也打破由自己保持的135分聯盟紀錄。

特攻在3月展開客場之旅前一度排在聯盟第2，卻從南輸到北，連續不敵高雄海神、台中太陽、台啤英熊，且3場得分都未破百。事實上，特攻本季主場新莊拿到7勝4敗小勝客場的6勝6敗，如今收下主場的第8勝，也止敗成功，且全員幾乎都打出好表現，增添明天對龍頭高雄海神的信心。

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特攻「黑豹」阿巴西因足跡與確診者重疊，日前接獲通知必須進行隔離，即使目前採檢呈陰性，但今、明兩戰都無法上陣。阿巴西缺席下，同梯的謝亞軒先發上陣，上半場砍進5顆三分球、轟進21分，全場留下26分，創生涯新高。

不只謝亞軒火力全開，艾斯轟進38分，馬龍更是全方位繳出41分、21籃板及11助攻，負責穿針引線的林韋翰12分進帳，狂送16助攻，助攻成為聯盟本土之最，僅次於海神亞洲外援布鋭克曼的19助攻，林秉聖也有14分、6抄截。

雲豹防守彷彿像是紙糊，只能被特攻不斷攻擊，甚至看著對手洋將頻頻灌籃，而雲豹表現最佳是183公分的洋將吉倫攻下39分、17助攻。

新北特攻馬龍。（記者王藝菘攝）

新北特攻艾倫。（記者王藝菘攝）

新北特攻林秉聖。（記者王藝菘攝）

新北特攻林韋翰。（記者王藝菘攝）

桃園雲豹吉倫。（記者王藝菘攝）

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