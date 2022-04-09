中職》原本是三壘手 兄弟洋砲福來喜改練捕手有淵源

福來喜。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕中信兄弟洋捕手福來喜（Francisco Pena），昨對富邦悍將展現超強阻殺，跪著傳將戴培峰阻殺在二壘前，令球迷相當驚艷。

昨役九局上兄弟守護神李振昌對戰高國麟，一壘跑者戴培峰發動盜壘，福來喜直接跪在地上傳到二壘，強勁的傳球又快又準，將跑者阻殺出局，展現大聯盟等級守備。

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今天賽前福來喜透露，這是靠平常訓練，教練一直要求捕手阻殺，要用最短時間接捕傳球，才能將跑者阻殺在二壘前，所以平常就有在練蹲捕跪著傳二壘阻殺跑者。

福來喜的父親Tony Pena，曾在大聯盟蹲捕1950場，總計阻殺656人次，盜壘阻殺率35%，2013年經典賽多明尼加8戰全勝奪冠，Tony Pena是多國總教練，福來喜則是陣中二號捕手，奪冠美好滋味，福來喜至今依舊難忘。

福來喜說，「多明尼加是那麼小的國家，竟然能拿到世界冠軍，跟我後來在大聯盟初登場的心情不太一樣，這是無法用言語形容的喜悅，當下心情非常榮耀，很珍惜那段美好時光。」

福來喜表示，能代表國家出賽本身就不容易，更何況是在父親帶領下征戰大賽，至今依舊難以忘懷，當時有一位教練告訴他，只要穿上國家隊球衣，使命就非常重要，拿下勝利就是幫國家拿下榮耀。

福來喜原本不是捕手，他透露，原本守三壘，11歲時陣中捕手受傷，剛好他父親就是教捕手的教練，於是就跟父親說要蹲捕，一直蹲到現在。

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